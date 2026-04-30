Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, katıldığı bir etkinlikte Yeşilçam'ın geçmişi ve bugünü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca 200'ü aşkın filmde rol alan usta sanatçı, bu geniş filmografisi içinde Selvi Boylum Al Yazmalım'ın kendisi için her zaman en özel yerde olduğunu bir kez daha vurguladı.
DEĞERLER BÜTÜNÜ YEŞİLÇAM
Şoray, Yeşilçam'ı yalnızca bir sinema endüstrisi olarak değil, aynı zamanda bir değerler bütünü olarak tanımlayarak, "Yeşilçam denince akla aşk, dürüstlük, sevgi ve mutluluk gelir. Bu yüzden Yeşilçam asla unutulmaz" dedi. Günümüz sinema dünyasındaki imkanlara da değinen Şoray, eski dönemle bugünü kıyaslayarak samimi bir anısını paylaştı.
"BİZİM ZAMANIMIZDA KARAVAN YOKTU"
Usta oyuncu, bugün setlerde bulunan konforlu karavanlara atıfta bulunarak, "Bizim zamanımızda karavan yoktu. Bir arabanın içini perdelerle kapatır, orada giyinmeye çalışırdık" ifadelerini kullandı. Şoray'ın bu sözleri, Yeşilçam'ın yalnızca teknik olanaklarla değil, zorluklara rağmen sürdürülen güçlü bir tutku ve özveriyle var olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
KIZI İLE ARASINDAKİ ÖZEL BAĞ
Etkinliğe kızı Yağmur Ünal ile birlikte katılan sanatçı, davet boyunca yoğun ilgi gördü. Sanatçının kızı Yağmur Ünal ile olan ilişkisi de dikkat çekiyor. Anne-kız arasındaki bağın yıllar içinde daha da güçlendiğini bir röportajında belirten Şoray, Ünal ile dostluk, güven ve arkadaşlık temelli bir ilişki kurduklarını ifade ediyor. Kızının vicdanlı, adaletli ve mütevazı yapısıyla gurur duyduğunu dile getiren sanatçı, onu zaman zaman hayranlıkla izlediğini söylüyor.
TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?
Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, 28 Haziran 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi. "Sultan" lakabıyla anılan usta oyuncu, 1960'lı yıllarda başladığı sinema kariyerinde 200'ü aşkın filmde rol alarak Türk sinemasına damga vurdu. 1964 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
DÖRT YAPRAKLI YONCA
Şoray, yalnızca oyunculuğuyla değil yönetmenlik ve senaristlik çalışmalarıyla da öne çıktı. Aynı zamanda UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi olan sanatçı, kariyeri boyunca Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası" arasında gösterildi.
KARİYERİNDEN ÖZEL BİR YERE SAHİP
Şoray'ın kariyerinde özel bir yere sahip olan Selvi Boylum Al Yazmalım ise yıllar geçmesine rağmen izleyicinin hafızasındaki yerini koruyor. Filmde aşk ile emek arasında kalan bir kadının hikayesi anlatılırken, senaryonun Cengiz Aytmatov'un eserine dayanması ve yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturması yapımı unutulmaz kılan unsurlar arasında yer alıyor. Şoray, filmin etkisini; güçlü hikâye, müzik, oyunculuk ve duygusal derinliğin birleşimine bağlıyor.
HER İŞE AYNI HEYECAN VE EMEK
Projeleri arasında ayrım yapmadığını da vurgulayan Şoray, her işe aynı heyecan ve emekle başladığını belirtiyor. Ancak bazı yapımların daha en başından izleyicinin kalbine dokunacağını hissettiğini ifade eden usta oyuncu, sinemada başarının temelinde emeğin ve samimiyetin yattığını sözlerine ekliyor.
Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.
