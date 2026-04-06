Ufuk Özcan

‘Vefanın adı: Kıvanç Tatlıtuğ’

Eklenme Tarihi 6 Nisan 2026

Bazı acılar vardır; üzerinden zaman geçse de eksilmez, yalnızca şekil değiştirir. Ağustos 2025'te Marmara Denizi'nde iş insanı Halit Yukay, teknesinin parçalanması sonucu hayatını kaybettiğinde acı ve iki küçük evlat bıraktı. Günler sonra cansız bedenine ulaşılması, acıyı daha da derinleştirmişti. Ancak böylesi zamanlarda insanı ayakta tutan şey, bazen bir dostun varlığı olur. İşte tam da burada Kıvanç Tatlıtuğ ismi, sadece bir oyuncu kimliğiyle değil, gerçek bir dostluk örneğiyle öne çıkıyor.




Kulağıma gelenlere göre Tatlıtuğ, yakın dostu Halit Yukay'ın ailesini bir an olsun yalnız bırakmamış. Özellikle iki küçük oğluyla yakından ilgilendiği, onları kendi oğlu Kurt Efe ile birlikte hafta sonları gezilere götürdüğü konuşuluyor. Aslında en kıymetlisi de bu değil mi? Çünkü gerçek dostluk, zor zamanlarda belli olur; iyi günde herkes yanınızdadır.

Yazıp yazmamak arasında kaldım açıkçası… Ama böylesi bir vefayı görmezden gelmek de haksızlık olurdu.
Belki de bu satırlar, unuttuğumuz bazı değerleri hatırlatır.
✖ Allah herkese Kıvanç Tatlıtuğ gibi dostlar nasip etsin. Bir kez daha Halit Yukay'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.


'20 Milyonluk Saat, 30 Milyonluk Hayat'

Son yıllarda müzik dünyasında dengeler hızla değişiyor. Özellikle dijital platformların etkisiyle bazı isimler, geçmişte hayal bile edilemeyecek kazançlara ulaşmış durumda. Lvbel C5 gibi.
Genç rapçi, geçtiğimiz günlerde yeni oyuncağını sosyal medyada paylaştı: Rolex Daytona Rainbow.
Yaklaşık 450 bin dolarlık bu saat, neredeyse 20 milyon TL. Bir saatten bahsediyoruz… Kısa süre önce "Block 3" döneminde babasına 10 milyonluk bir cip hediye ettiği, kendisine ise 20 milyon liralık Mercedes aldığı konuşulmuştu.


TÜRK TIRAŞI DÜNYA SAHNESİNDE

Bazı meslekler vardır, sadece iş değildir; bir kültürü taşır. "Türk tıraşı" da işte tam olarak böyle bir miras. AKM'de düzenlenen Hair Fashion İstanbul çok önemliydi. Dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce profesyonelin buluştuğu organizasyonda öne çıkan mesaj açıktı: Türk tıraşı artık global bir marka olma yolunda. Bu noktada en büyük pay sahiplerinden biri ise Adem Terzi. Arca Acar ile yaptıkları organizasyonda sahneye çıkıp Türk tıraşını sergilemesi, sadece bir gösteri değil; aynı zamanda güçlü bir mesajdı.

