Dijital soygun!
Sosyetik Arzu Savgı ile kızı Tuğana Savgı Kaya, bir müzayedeye katılıp, Herend marka porselen ürüne teklif vererek satın aldı.
Orijinal sandıkları ürün sahte çıkınca şoke oldular
DOLANDIRICILIK pandemi dinlemiyor.
Kısıtlamalar sonucu birçok dükkan gibi antikacılar da kapandı. Sağlık gerekçesiyle sosyal medyadan online olarak müzayedeler yapılmaya başlandı. Tabi bu durum beraberinde sahtekarlıkları da getirdi. Müzayedeye katılan birçok isim aldıkları ürünü görünce şok yaşamaya başlamış.
Bunlardan biri de sosyetik isim Arzu Savgı ve kızı Tuğana Saygı Kaya'ymış.
Duyduğuma göre antikalara düşkünlüğüyle bilinen ana-kız, Instagram'da gerçekleştirilen bir müzayedeye katılmış. Burada beğendikleri Herend marka porselen ürününe teklif verip satın almışlar.
Fakat orijinal sanıp aldıkları ürünlerin kopyaları gelince büyük bir şok yaşayan sosyetik isimler, ne paralarını geri alabilmiş ne de gerçek almaya çalıştıkları porselenleri…
233 BİN LİRASI ÇÖP OLDU
Bu arada şimdilik ismi bende saklı olan bir sosyetik güzelin ise katıldığı bir müzayedede kaptırdığı para neredeyse 26 bin Euro yani yaklaşık 233 bin liraymış. O da orijinal sanıp aldığı ürünün kopyasına bu parayı ödemiş.
Yaşadıklarını eşinden gizleyen sosyetik güzelimiz, kendi imkanlarıyla bu durumu düzeltmeye çalışıyormuş. Bu olayları en güvenilir antikacılar arasında olan Uğur Batur'a sordum; o da "Bizim iş güven işi. Tanımadıkları bilmedikleri yerden antika almasın kimse. Ben son zamanlarda bu durumu çok duyuyorum. Ve uyarıyorum dikkat edin diye'' dedi.
KİRAYI ÖDEMEDEN KAÇTI
BİR zamanlar Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan Suat Kaya, efsane Galatasaray kadrosunda 2000 yılında UEFA kupasını kazanmıştı. Uzun süredir Ulus Çamlıtepe'de bir sitede oturan Suat Kaya'nın bir senedir kirasını ödemediği için ev sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
NİSAN 2020'den beri 15 bin 800 liralık kirasını ödemeyen Suat Kaya, borçları karşılığında evine haciz geleceğini öğrenince geçtiğimiz hafta bir gecede evini boşaltıp kaçmış. 200 bin lira üzerinde kira borcu olan Suat Kaya'nın borcunu ödemeden kaçtığını öğrenen ev sahibi büyük bir şok yaşarken Suat Kaya'nın, peşine düştüğünü öğrendim.
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