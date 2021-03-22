Süper şans!
Fakat çiçeklerin Çavuşoğlu'ndan geldiğini düşünerek yelkenleri suya indiren Süperstar, ayrıldığı aşkıyla tekrar barıştı
SÜPERSTAR Ajda Pekkan'ın ihanete uğradığı kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu'yla yakın zaman da barıştığı dedikoduları çıkmıştı.
9 yıldır birlikte olduğu iş insanı Bülent Çavuşoğlu tarafından aldatılan Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz aylarda ilişkiyi bir daha geri dönmemek üzere bitirdiği konuşulmuştu.
FİLM GİBİ
Fakat öyle bir olay gerçekleşmiş ki sanki film senaryosu gibi bir hikaye ortaya çıkmış. Ayrılık haberlerinden sonra ünlü bir iş insanı; magazin camiası onu galerici olarak da tanıyor. Her ay sıklıkla Ajda Pekkan'ın evine isimsiz çiçekler göndermiş.
Bu iş insanı Pekkan'la tanışıp onunla bir yemek masasında boy göstermeyi hayal ederken olaylar çok farklı şekilde gelişmiş.
HAYALLER SUYA DÜŞTÜ
Tabi çiçekler isimsiz olunca Ajda Pekkan bu çiçeklerin 53 yaşındaki eski sevgilisi Bülent Çavuşoğlu tarafından gönderildiğini düşünmüş.
Eski aşkından gelen ilk telefonla da yelkenleri suya indiren 75 yaşındaki Pekkan, yeniden barışma kararı almış.
İsimsiz hayranın yaptığı çiçekli jestlerle sevgilisine yumuşayan Süperstar, şu sıralar aşkının tadını çıkartırken, bu ünlü galerici de Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun barıştıklarını öğrenince büyük bir şok geçirmiş...
Bülent Çavuşoğlu'nun uğruna evliliğini bitirdiği Süperstar'ı çok yakınındaki bir sarışın güzelle aldattığı iddia edilmişti.
BODRUM'DA MEKAN SAVAŞI
İSTANBUL'UN en önemli mekanları bu yaz da Bodrum'a transfer oluyor. Ulus Sunset ve Etiler Papermoon, Bodrum Loft'un içine açılıyor. Yeniköy Azur ve İnari, Yalıkavak'ta hizmet verecek. Bu arada Nişantaşı'nın popüler mekanı Boel, Yalıkavak'ta hem Boel Hotel'i hem de Boel Restaurant'ı açıyormuş.
Yine aynı yere Nişantaşı Must da geliyormuş.
Yunan tavernası Mastika da Bodrum'da olacakmış. Yalıkavak Marina'ya iki dünyaca ünlü mekan geldiğini de öğrendim.
Onların isimlerini anlaşması yapılınca yazacağım. Türkiye'nin en popüler mekanlarından Bebek Lucca'nın sahibi Cem Mirap da Bodrum'da mekan arayışındaymış...
Yani her sene yapılan Çeşme-Bodrum karşılaştırmasını bu senenin ağır topu Bodrum olur diyorum...
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