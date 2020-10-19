Boynunda servet taşıyor

Dirsekten Tuz dökme hareketi 'Salt Bae' ile tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan Nusret Gökçe, kendi adını taşıyan Et Steakhouse restoranlarının 16. şubesini sahibi olduğu Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ın içinde açmıştı.

Daha ilk günden mekanının önünde uzun kuyruklar oluşan Nusret Gökçe, her başarısında da kendini ödüllendirmeyi ihmal etmiyor. Önceki gün de yeni mekanında müşterilerine servisi bizzat yapan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından birçok paylaşım yaptı.

Paylaşımlarından birinde ise tişörtünün üstünde duran kolyesi dikkatimi çekti. Ucunda et şeklinde üstü pırlantalarla süslenmiş kalın bir altın kolye vardı.

Altına olan düşkünlüğü ile bilinen ve 24 ayar altın kaplamalı hamburger, altın kahve, altın kaplamalı etleri ile gündemden düşmeyen Nusret Gökçe, bu sefer de kendisini ödüllendirmiş.

Duyduğuma göre Gökçe'nin boynundaki kolyesinin değeri 100 bin dolar yani yaklaşık 793 bin liraymış.

Yani anlayacağınız Nusret Gökçe, boynunda ufak bir servet taşıyor...

DOSTLARA AYIP ETTİ!

Alişan ile Demet Akalın, özel bir kanalda sabah programına başlamışlardı. Her gün birçok ünlüyü programlarında ağırlayan Demet Akalın ile Alişan, yakın dostları Hakan Altun'u da davet etmişlerdi.

'Risk grubundayım'' diyerek programa çıkma teklifini kabul etmeyen Altun, önceki gün 'Çok Güzel Hareketler'e konuk oldu.

Tabi bu duruma sessiz kalmayan Demet Akalın, "Riskli gruptayım kalabalığa giremem. Sanırım tam böyle demiştin. Vallahi umrumda değil de, söz başka birşey'' diye yazdı. Alişan ise üniversite yıllarından beri arkadaşı olduğu Hakan Altun'un bu yaptığına "Direk katılmıyorum deseydin, ne diyebilirdik ki! Ama üzerine iki programa katılınca yılların arkadaşlığı olduğu için sitem etmeye hakkımız var!'' diye yazdı. Yani anlayacağınız Hakan Altun, bir nevi eski dostlarına ayıp etmiş oldu...

İSTANBUL'DA DEĞİŞİM

Etiler'de hizmet vermeye devam eden Scarlet Etiler, yenilenmiş.

Geçtiğimiz gün uğradığım mekanın içinde hem büyük dokunuşlar olmuş hem de mutfağı artık ünlü şef Can Akçay'a emanet edilmiş. Yenilenmiş menüsü ve dekoruyla buraya bir uğrayın derim. Bu arada uzun süredir kapalı olan Bebek Lucca açıldı.

Lucca'nın da işletme ekibi ve dekorasyonu komple yenilenmiş.

Mekanın kapısında takım elbiseli dört koruma var. Yani eskisi gibi de elini kolunu sallayarak giremiyorsun içeri. Rezervasyonu olmayan kimseyi almıyorlarmış. Benden söylemesi...