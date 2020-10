10 numara uyanık

TÜRKİYE'DE en çok konuşulanlar sıralamasına girmek için artık eskisi gibi işinle ya da sansasyonel bir olayla gündeme gelmene gerek yokmuş. Türkiye'nin ünlülük kavramı değiştikçe değişti. Önceden oyuncu ya da şarkıcı olman gerekirken artık bu duruma televizyoncu, influencer ve YouTuber kategorileri de eklendi. Tabii böyle olunca ünlü isimler medya takip merkezlerinin her ay yaptığı 'en çok konuşulan ünlüler kategorisine' girmekte zorlandılar. Çünkü rakip çok... Bu durumdan geri kalmak istemeyen çok ünlü bir ismin, her ay ilk 10'da yer alması hep dikkatimi çekmişti. Meğer bu çok ünlü bir isim, bazı internet siteleri ile reklam anlaşması yapmış. Bir şirket gibi yaptığı anlaşmada ay içerisinde onlarca olumlu haberini yaptırıyormuş. Böyle olunca da bu çok ünlü isim her ay 'en çok konuşulan ünlüler kategorisinde' iş yapsa da yapmasa da hep üst sıralarda oluyormuş. Tabii bu durumun olumlu şekilde iş hayatına da yansıdığını söyleyebilirim. 'Kim?' diye merak ediyorsunuz. İpucu olarak şunu söyleyebilirim.

12 ay boyunca takibini yapın, kim olduğunu anlayacaksınız.

HADİSE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şarkıcı Hadise'nin iki senedir küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından kendisine gelen "Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye'ye adım atamazlar.

Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba?



Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim." Bu haberleri okuyan Hadise, duyduğuma göre sinir krizi geçirmiş. Anne Gülnihal Hanım da devreye girerek kızı Hülya Açıkgöz'ü aramış.

Artık susmasını ve Hadise hakkında konuşmamasını istemiş! Bu yaşananların aksine Hadise ve Hülya Açıkgöz'e şunu söylemek istiyorum.

"Kardeş, anne ve babadan kalan en güzel mirastır." Bu mirasa sahip çıkın...

Bu arada bu yazıyı yazarken Hülya Açıkgöz şöyle bir açıklama daha yaptı:

"Tüm profesyonel hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını çok anlamsız buluyorum.'" Yani yazdığım gibi anne Gülnihal Hanım devrede...

Umarım iki kardeş aralarındaki sorunları çözerler...

ŞARKI BARIŞTIRDI

ŞARKICI ve söz yazarı Emirkan, geçtiğimiz sene bestelerini okuyan Demet Akalın'ın konserlerinde adını hiç anmaması üzerine Akalın'a küsmüş ve ona 'bir daha şarkı vermeyeceğini' açıklamıştı.



Bir senedir dargın olan ikiliden Demet Akalın, önceki gün aralarındaki buzları eritmek için ilk adımı attı ve Emirkan'ın yeni çıkardığı 'Yüreğimde yara var' parçasını sosyal medya hesabında paylaştı.

Akalın, şarkının altına da "Emirkan bize küsmeyecek" diye yazdı. Emirkan da bu zeytin dalına karşılık olarak yorumun altına, "Silinirse yine küseceğim" diye yazdıktan sonra ikili telefonda konuşup küslüğü bitirmişler. Etrafında 'kardeşim' dediği birçok dostunu kaybeden Akalın, Alişan'dan sonra Emirkan'la da barışmış oldu. Bakalım Demet Akalın, küs olduğu Berkay ve Fatih Ürek'e de zeytin dalını uzatacak mı?