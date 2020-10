Hande zararı

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, evlilik yolunda ilerlerken ani bir karar ile ayrılmıştı. İlişkileri boyunca aynı evde yaşayan ikiliden Dalkılıç, bir süre Çeşme'de kalarak Erçel'in Çubuklu'daki evden taşınmasını beklemişti. Duyduğuma göre birlikte oturdukları dönem ultra lüks villanın senelik 600 bin TL'lik kirasını peşin ödeyen Murat Dalkılıç, yeni ev bakmaya başlamış.



Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra Çubuklu'da bir yıllık kirasını peşin ödediği evlerine adım atmadı. Lüks villa için bir yıllık 600 bin TL ödeyen popçunun parası, çöpe gitti!

Ayrılık sonrası güzel oyuncuyla yaşadığı eve adımını dahi atmayan Murat Dalkılıç, bir süre Etiler'deki ofisinde kalmış.

Önümüzdeki ay yıllık ödediği kira dolacak olan Murat Dalkılıç, şimdiden Bebek ve Levent'ten daire bakmaya başlamış. Anlayacağınız ünlü popçu, sadece çok sevdiği Hande Erçel'den ayrılmakla kalmamış 600 bin TL'lik kirasının çoğu da boşa gitmiş!

DİZİDEN SONRA AT ALDI

Kuruluş Osman dizisindeki Alişar karakterine senaryo gereği veda eden Saruhan Hünel, dizideki rolü biter bitmez at sahibi oldu.

Bir sene boyunca dizide at sırtından inmeyen oyuncu, atını Polenezköy'deki bir çiftliğe bıraktı. Dizideki rolü için binicilikte ustalaşan Hünel, sık sık çiftliğe gidip idman yapıyor...

HAYALİ GERÇEK OLDU

2017'de Mihre Çelikkol'la evlenen İbrahim Çelikkol, Aralık 2019'da oğlu Ali'ye kavuştu. Ünlü oyuncu, pandemi sonrası karar alarak evini Riva'ya taşımış. Bekar olduğu dönemde de kısa bir süre Riva'da oturan Çelikkol, eşini de ikna edip tekrar Riva'ya geri dönmüş.

Çocuğunun doğa içinde yaşamasını isteyen İbrahim Çelikkol, burada bir siteden 3 milyon TL'ye bir villa satın almış.

7 odalı ve havuzlu olan villaya taşınan İbrahim Çelikkol, orman içindeki villasından önemli işleri haricinde çıkmıyormuş.

Doğaya ve hayvanlara olan düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Çelikkol, oğlu Ali'yi de kendisi gibi doğa aşığı biri olarak yetiştirmek istiyormuş...