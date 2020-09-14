15 milyonluk kahve

Nusret Gökçe, altın kaplamalı etin haricinde de kahvesine süt yerine yenilebilir altın yaprakları koymuştu. Altın kaplamalı pirzolayı 9 bin, altın kaplamalı hamburgeri ise 2 bin liraya satan Nusret, altın kaplamalı kahvesini de 500 liraya satacak.

Şu anda Nispetiye'de iki işyerini gezen Nusret, mal sahipleri anlaşabilirse burada kahveciyi açacakmış. 2019'da Park Hyatt oteli 310 milyon lira ödeyerek satın alan fenomen etçi, kahvecisi için de 15 milyon liralık yatırımı gözden çıkartmış...

SERENAY İLE DEVAM

Geçtiğimiz haftaki köşe yazımda Head&Shoulders şampuan markasının yoluna Serenay Sarıkaya ile devam etmeyeceğini yazmıştım. Marka yöneticileri ile telefonda konuştum, şu anda gündemlerinde böyle bir değişimin söz konusu olmayacağını söylediler. Marka yüzü olan Serenay Sarıkaya ile üç yıldır, memnuniyetle bir iş birliği yaptıklarını iş birliklerinin de devam edeceklerini konuştuk...

KİRACIYA SİNİRLENDİ EVİ SATTI





Gülben Ergen'in başı kiracısıyla derde girmiş. Nişantaşı'nda bir mülkü olan Ergen, pandemiden dolayı kiracısına birçok konuda yardımcı olsa da; kiracısının davranışlarından dolayı evini satmak durumunda kalmış. Gülben Ergen'in yıllardır hem kira ödeme hem de tadilatlar konusunda hep yardımcı olduğu kişi, buna rağmen birçok kez sosyal medyada kendisini eleştiren paylaşımlar yapmış. Hızlı bir şekilde evin satışını gerçekleştiren Gülben Ergen, sonunda da derin bir oh çekmiş.