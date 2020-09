Kaybedenler kulübü

Şimdiye kadar aralarında Serenay Sarıkaya, Cedi Osman ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi birçok ünlü isim ile reklam anlaşması yapan Head&Shoulders, (bir şampuan markası) yeni bir anlaşmaya imza atmak üzereymiş. Markanın, 2017 Best Model of The World birincisi olan ve en son Kuruluş Osman dizisinde oynayan Aslıhan Karalar ile görüşme aşamasında olduğunu öğrendim.



Aslıhan Karalar

Pandemiye rağmen reklamlarına ağırlık vermek isteyen marka, yeni yüzler için harekete geçmiş. Fakat, tekrar markanın yüzü olması için Serenay Sarıkaya gündeme gelse de, özel hayatının, iş hayatının önüne geçmesi nedeniyle marka yeni bir isimle anlaşma sağlanmasını kararlaştırmış.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya da Ozan Güven gibi magazin dünyasının kaybedenlerinden oldu gibi



Serenay Sarıkaya

HERCAİ, 25 ÜLKEDE TT OLDU

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 3. sezon tanıtım fragmanı önceki gün yayınlandı. Hercai, yeni sezon tanıtım videosunun UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan İshak Paşa Sarayı'nda çekildiği ortaya çıkarken, tanıtım videosu neredeyse dünyanın her yerinde TT oldu. İspanya, Rusya, Şili ve Bosna Hersek olmak üzere neredeyse 25 ülkede Twitter'da en çok tweet atılan dizi olan Hercai'nin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü de o gün en çok konuşulan isimler oldu.

Bu arada dizinin fragmanında yayın tarihi olarak 'yakında' ibaresi verilmişti. Duyduğuma göre fragmanın yayınlandığı gün dünyanın her yerinden binlerce insan Atv'yi, arayarak santralini de kilitlemiş... Dizinin hangi tarihte yayınlanacağını merak eden Hercai hayranları, yayın tarihi öğrenmek için bana bile onlarca mail attılar...

YASAKLARA UYMAYANLARIN SONU KARANTİNA

Türkiye güzeli Sevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü partisinde birçok kişiye Covid bulaştığı ortaya çıktı. Bu durum magazin dünyasın da şok etkisi yarattı. Çünkü davete onlarca ünlü isim katılmıştı. Şeyma Subaşı, Kerim Sabancı, Kasım Garipoğlu, Buse İskenderoğlu, Murat Dalkılıç, Mert Ayaydın, Ekrem Okumuş, Ali Cem Resne, Baran Süzer, Rabia Yaman ve cemiyet hayatından da birçok önemli isim bu partiye katılmış ve sabahın ilk ışıklara kadar aynı evin içinde eğlenmişlerdi.

Parti sonrası yapılan tetkiklerde 15 kişide Coronavirüs tespit edildiği ortaya çıktı. Aralarında doğum günü sahibi Marcus Aral ve Kerim Sabancı dahil olmak üzere Covid-19 virüsü pozitif çıkan 15 isim, evlerinde karantina altına alındılar.

Devletimiz tarafından da bu partiye katılan 95 kişi tek tek tespit edilip evlerinde karantina altına alınmış. Bazı ünlü isimlerin testleri negatif çıksa da evlerinden dışarı çıkmamaları için görevliler tarafından hes kodları alınarak evlerinde 10 gün kuralına uymaları istenmiş. Ayrıca Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, maske ve sosyal mesafe kuralını her gün televizyonlarda anlatırken, popüler kültürün takip ettiği bu isimlerin sorumsuzluğunu anlamakta güçlük çekiyorum...