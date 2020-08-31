Magazin medyası ilişkiyi bitirmiş
CEM Yılmaz tarafından ihanete uğrayan Defne Samyeli'nin, iş insanı Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Marmaris'teki ünlü bir restorandakilerin dedikodusuyla aşkları ifşa olan ikili, aşkla ilgili hep suskun kaldı. Daha ilişkinin haftası dolmadan da çiftin, ayrıldıkları ortaya çıktı. Henüz tanışma aşamasında olan çiftten Bilgili, magazin basınının gündemine gelince ilişki başlamadan bitmiş.
ÜÇ defa yemek yiyen Samyeli ile Bilgili, son buluşmada ayrılık kararı almış. Nedeni ise Bilgili'nin artık magazin sayfalarında yer almak istememesiymiş. Serdar Bilgili, yakın dostlarına "Beni kimse çekmiyordu.
Şimdi kapımda kameralar var. Ben magazinden uzak durmaya çalışan bir insanım" diye dert yanmış.
Anlayacağınız ilişkinin sonunu Defne Samyeli'nin son dönemdeki popülaritesi bitirmiş.
HERKES BU YASAK AŞKI KONUŞUYOR
Bir dönem çok popüler isimlerin menajerliğini üstlenen ve daha sonra yapımcılık yapmaya başlayan medya dünyasının çok önemli bir ismi ile pop dünyasında hızlı bir yükseliş gösteren genç bir solistimiz arasında yasak aşk başlamış. 'Neden yasak aşk?' dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bu çok ünlü yapımcı evli... Evli olduğunu da çok az insan biliyor. Bu yapımcı ile genç solistimiz, yakın zamanda tekne ile Göcek'te tatil yapmışlar. Göcek'te sadece tekne sahiplerinin gidebildiği (araba yolu yok) bir restorana giden bu ünlü isimler, tanınmamak için şapka ve gözlük de taksa yakayı ele vermişler.
Aynı restoranda tanıdık isimlerin olduğunu gören ikili, teknelerine geri dönmüşler. İstanbul'da da baş başa görülen çift, arkadaşlarını da "Yeni bir proje konuşuyoruz" diye geçiştirmiş.
Hatta bu çok ünlü yapımcı, yasak aşkının menajerini bile değiştirmiş. Çok önemli bir menajere de sevgilisinin tüm işlerini vermiş.
Bu sıralar yurttaki tüm magazinciler ve müzik sektörünün ünlü isimlerinin dilinde, bu yasak aşk var; benden söylemesi...
EVLİLİK YOLUNDA
MÜZİSYEN Ozan Doğulu, uzun süredir şarkıcı Hera Aslan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Sevgilisi ile Ege'de tatil yapan Doğulu, geçtiğimiz akşam Bodrum'da konser veren kardeşi Kenan Doğulu'nun orkestra şefliğini yapmıştı. Konseri Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile sevgilisi Hera en önden izliyordu.
Yan yana oturan ikili, sık sık muhabbet edip şarkılara eşlik etmişler. Diğer gelini Beren Saat ile arasının bozuk olduğu söylentileri ayyuka çıkan Serpil Doğulu'nun, Hera ile yakınlığı Ozan Doğulu'yu çok mutlu ediyormuş.
Serpil Hanım, oğluna tekrar evlenmesi konusunda telkinde bulunmaya başlamış.
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