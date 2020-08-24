Diva Bank
ŞİMDİLERDE jüri üyesi olduğu yarışma programının koltuğuna oturmak için 3 milyon liraya imza atan Bülent Ersoy, bir yemek firmasıyla da iki reklam filmi karşılığı yine 3 milyon liraya anlaşmıştı. Son dönemde en çok kazanan sanatçılar arasında yer alan Bülent Ersoy'un, popülaritesinden dolayı yapılacak bir ödül törenine gelmesi için teklif yapılmış. Hem jüri üyesi olduğu için hem de 49. sanat yılı şerefine ödül verilmek istenen Diva, bunun için de uçuk bir ücret istemiş. Tabi ödül verecek kurum, bu ödemeyi yapar mı bilmiyorum ama 2020 yılının en çok kazanan sanatçısı olan Bülent Ersoy'un, yakında kendi adına banka kurarsa şaşırmayın derim...
ÜNLÜ RAPÇİ KURŞUN YAĞDIRDI
TÜRKİYE'NİN önde gelen turizm merkezleri arasında gösterilen Bodrum'a uzun süre sonra gitme fırsatı buldum. Arkadaşlarım ile birlikte Yalıkavak'ta çok ünlü bir restorana akşam yemeğine gittim. Tabi gittiğimiz mekanda masalar arası düzen (sosyal mesafe), maske kontrolü ve mekana girerken hemen ateşimizi ölçtüler. Buraya kadar her şey mükemmeldi. Gece sonu ise mekandan çıkıp aracımızı valeden almaya giderken bir anda arka tarafımızda silahlar patlamaya başladı. Hemen arkadaşlarımız ile güvenli bir yere geçtik. Meğer Bodrum'da mekanı olan bir işletmeci ile Türkiye'nin önde gelen rapçisi gittiğimiz mekanın önünde karşılaşıyor ve bir anda kavgaya tutuşuyor. Önceden husumetli olan bu iki ismin ağız dalaşıyla birlikte başlayan kavgalarına arkadaşları da dahil olunca, kurşunlar havada uçuşuyor. Tabi biz hemen olay sonrası oradan uzaklaşmaya çalıştık. Sonra ise polis siren sesleri duyduysam da ünlü rapçi hemen olay yerinden kaçmış.
Duyduğuma göre de iki taraf birbirinden şikayetçi olmasa da hasımlıkları devam ediyormuş...
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