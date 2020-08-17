Milyonluk sürpriz
Mütevazılığıyla her daim örnek gösterilen Merve Özbey, eşinin aldığı hediyeyi en yakınlarına bile söylemekten utanmış.
Belki bana darılacaklar ama büyük sürprizi yazmadan edemeyeceğim. Kenan Koçak eşi Merve Özbey'e, 1 milyon lira değerinde beyaz Range Rover Sport hediye etmiş. Uzun süredir almak istediği arabayı evinin önünde gören Özbey de adeta sevinçten havalara uçmuş...
KENAN Koçak, geçtiğimiz günlerde 32 yaşına basan eşi Merve Özbey'i havalara uçurdu...
ÜNLÜLERİN SANAT IŞIĞI
Sanatçıların birçoğu ters ışıktan şikayet ediyor... Plaj partilerinde çekilen fotoğraflar ile sosyal medyalara yüklenen fotoğraflar arasında uçurum var. Sanat dünyasının birçok ismi de sahne aldıkları mekanlarda çekilen fotoğraflardan şikayetçi. Çünkü mekan ışıklarından dolayı çamur gibi çıkan fotoğraflar söz konusu.
Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş ve Gülben Ergen gibi isimler, artık kadrolarına özel ışıkçı da dahil etmeye başlamış.
Nasıl bir sanatçının, menajeri, basın danışmanı, şoförü ve asistanı varsa artık ışıkçıları da varmış. Mekanların ışıklarından dolayı çamur gibi çıkan fotoğraflardan sıkılan ünlü isimler, sahne aldıkları mekanlarda özel ışıkçılarını da dahil ediyorlarmış. Ünlüler sahnedeyken, mekanın tüm ışıklarını sanatçıların özel ışıkçısı kontrol ediyormuş. Yakında diğer sanatçılar da özel ışıkçıları kadrolarına dahil ederse, yıldızı parlayacak yeni bir meslek olacak; benden demesi...
HİJYENİK EĞLENCE
CORONAVİRÜS salgınından dolayı eğlence hayatı büyük bir yara almıştı. Tedbirlerin gevşemesi ile birlikte biraz da olsa hayat normale dönmeye başladı.
Son dönemlerde hem eğlencesi hem de kalitesi ile adından sıkça söz ettiren Nişantaşı St.
Regis'ın terasındaki Spago'ya geçtiğimiz gün uğradım. Açık havası, masalar arasındaki düzen, yemek servisi ve eğlencesi ile pandemi sonrası en hazırlıklı ve içimin rahat edeceği bir mekan olarak gördüm.
Başında deneyimli işletmeci Deniz Zengin bulunuyor.
Çatal, bıçak, peçete, tuz, karabiber, hepsi tek kullanımlık ve kağıt zarf içinde veriliyor. Spago'da belirli günler canlı müzik furyası da varmış.
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