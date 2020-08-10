Gölgede yandılar!

Çeşme'de güneşte otursanız cildiniz, gölgede otursanız cebiniz yanıyor! Bir beach'te cabana denilen gölgelik alanda 5 saat oturmanın bedeli tam 3 bin 225 TL. Patates kızartmasını 50 TL'ye yiyor, bir de üzerine servis bedeli ödüyorsunuz!

SON zamanlarda bazı mekanların uyguladığı faiş fiyat politikaları oldukça konuşuluyor. Bebek Otel'de iki kişilik kahvaltı için ödediğim 829 TL'lik hesapla ilgili yazım, gündem oldu. Şimdiki haberim ise Alaçatı'dan... Bir arkadaşım geçtiğimiz gün Alaçatı'daki Biblos Resort Otel'in beach'ine uğramış.

Eşiyle gittiği beach'te güneşte kalmamak için bir cabana'ya yerlemiş. Bunun karşılığında ise tam tamına 3 bin 225 TL ödemiş. Adisyonda patates kızartmasına 50 TL, iki içecek için de toplam 240 TL yazdığını gördüm. 5 saatlik Cabana kullanımı ve yiyecek ile içecekler dahil hesap 3.518 TL gelmiş. Hesap ekstresinin sonunda da yüzde 10 servis bedeli eklenince fatura, 3.869 TL'ye çıkmış!

Yani güneşte kavrulmamak için cabana'ya oturan arkadaşım gölgede cebi yanmış!

5 SAATLİK CABANA FİYATI: 3.225 TL



ÇAKIYLA BİLE DOLAŞAMAZSINIZ

ÇEŞME ve Bodrum'a mafyavari kişilerin dadandığını bölgelerde mafyalaşmanın olduğunu öne süren bir yazı kaleme almışlar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bu köşe yazısını sosyal medya'dan paylaşıp üzüldüğünü dile getirmiş.

Yıllardır Bodrum ve Çeşme'ye giden biri olarak son üç senedir bu kadar denetlemenin olduğu tatil yöresi görmedim. Hele ki Alaçatı.

Güvenlik güçlerimiz sivil ve resmi olarak her sokak başını tutmuş diyebilirim. Yazıda kaleme alındığı gibi bırakın mekana silahla girmeyi çakıyla bile giremezseniz. Çünkü sadece yürürken değil mekan içinde bile üst araması yapılıyor artık. Ben bu kadar güvenli bir Alaçatı görmedim.

ÇEŞME VE BODRUM'DAN DÖNEN ARKADAŞLARIMDA VİRÜS ÇIKTI

Çin'de başlayan ve dünyaya hızla yayılan Coronavirüs belası, Mart ayı birlikte ülkemizde de görülmeye başlamıştı.

Devletimizin aldığı erken tedbirler ve sağlık sektöründeki kalitemiz sayesinde bu belayı en az şekilde atlatan ülkelerin başında geldik.

Buna rağmen Haziran ayı ile birlikte tedbirler gevşemeye başlayınca da olanlar oldu.

Yaz sezonu ve özellikle Kurban Bayramı tatiliyle Bodrum ve Çeşme doldu taştı. Mekanlar ve halkımız Coronavirüs'ü unutmaya başladı. Bu duruma yine devletimiz el atarak Çeşme'de 7, Bodrum'da 10 mekanı kapatmak zorunda kaldı. Yakın zamanda Çeşme ve Bodrum'da tatil yapmış 3 yakın arkadaşımın Coronavirüs'e yakalandığını öğrendim. Şu an evlerinde karantina altına alınan arkadaşlarımla telefonla konuştum. Üçü de şunu söyledi: "Tatiye gittiğim için çok pişmanım. Böyle bir şeyin benim başıma geleceğini düşünmediğim için kalabalığa karıştım. İstanbul'da maske takmama rağmen tatilde bu kuralı hiçe saydım. Şimdiki aklım olsa tüm tedbirlere uyardım." Coronavirüs'e yakalananların her biri sevdiklerinden n uzak 14 gün boyunca kendi evlerinde karantina altında olacaklar. Bu yazıyı okuyanların sadece bunu düşünmesini ve çok daha dikkatli olmasını istiyorum...