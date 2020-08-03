Boğazımızda kaldı

İstanbul'daki Bebek Otel, iki kişilik kahvaltı için 829 TL istedi. Bodrum'daki pansiyonların gecelik fiyatı ise 30 bin TL'ye kadar yükseldi...

Bir zamanlar Bebek Mahallesi'nin fenomen mekanı olan ve şehrin elitleri ile ünlü isimlerinin uğrak yeri olan Bebek Otel, 2019 yılında The Stay grubu tarafından 20 yıllığına kiralanmıştı. Mekana iskele yapılarak denizden geliş de sağlanınca otele daha da büyük bir değer katıldı. 22 adet odası olan, en üst katta Roof Bar, en alt katta Dragon Restaurant olarak hizmet vermeye devam eden Bebek Otel, İstanbul'un en güzel Boğaz hattında bulunuyor. Muzaffer Yıldırım'ın işletmeciliğini yaptığı Bebek Otel'in yeni halini çok merak ediyordum.

Ve son zamanlarda fahiş fiyat politikası ile birlikte otelin Roof kısmında bulunan Lounge Bar'a birçok ünlü ismin giremediği haberlerini de okuyunca merakım katlandı... Ben sabah kahvaltıya gittiğim için kahvaltı yapacaklara uyarılarda bulunmak istiyorum. İki kişi serpme kahvaltı için 300 TL ödüyorsunuz. Bunun içinde; çay, su ve portakal suyu yok.

Ekstra çay isterseniz bardağın tanesi 10 TL; eğer portakal suyunu da dahil ederseniz tanesine 32 TL ödemeniz gerekir. Kruvasanın tanesi 25 TL, bir şişe su 32 TL, Türk kahvesi ise 25 TL... Ben iki kişilik kahvaltı sonunda 829 TL'lik bir adisyon gördüm. Neyse ki indirimli kartımız vardı da 704 TL'ye düştü.

Bu fiyatı görünce gece bar kısmına gitmeye cesaret edemedim...

BAYRAM KAZIĞI

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte Bodrum ve Çeşme plajları doldu taştı. Her ne kadar bu bölgelerdeki pahalılıktan şikayet etsek bile hangi mekanı arasam boş yer bulmak imkansız.

400 TL'lik butik oteller fiyatlarını 700 TL'ye çıkartırken; Bodrum'da geceliği 5 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye çıkan oteller mevcut. Tabii bayram olunca beach fiyatları da neredeyse yüzde 50 zamlanmış durumda. Normal günde Çeşme'de 50 TL ile 250 TL olan giriş ücretinin 500 TL'ye kadar çıktığını öğrendim. Bin TL'lik şezlong fiyatıyla olay olan Bodrum'da ise bir locanın fiyatı 10 bin TL'ye kadar çıkmış.

Alaçatı'da katıldığı bir plaj partisinde loca için 3 bin TL'ye anlaşan bir arkadaşıma eğlence sonunda 5 bin TL hesap gönderilmiş. Normalde anlaştığın fiyatın içinde alkol harici, su, soda ve alkolsüz içecekler de olur ve bunlara hiçbir mekan para almaz. Ama bazı mekanlar bayram yoğunluğu nedeniyle müşterilerini kazıklamaya başlamışlar. Mekan yetkilileri; 3 bin TL'lik fiyatın içine su, soda ve enerji içeceğini hesaba sonradan dahil ederek eğlence sonu 5 bin TL'yi arkadaşıma ödettirmiş.

Yani anlayacağınız, kazıklamak isteyen 'bayram-seyran' dinlemiyor…





BODRUM ATEŞ PAHASI!

Tatil cenneti Bodrum'daki yarım pansiyon otel fiyatları dudak uçuklattı. En ucuz oda 11 bin TL, en pahalı odal ise 30 bin TL'ydi...





ÜNLÜLERİN YALAN RÜZGARI

Türkiye'nin en önemli firmaları reklam çekimlerine start vermeye başladı.

Biliyorsunuz reklam çalışmalarında ajanslar ön hazırlık yapar. Senaryosu nasıl olmalı? Ünlü mü olsun, ünsüz mü? Etkileri ve geri dönüşü nasıl olur diye analizler yaparlar.

Tabii bu sırada da ünlü isimlerin fiyat araştırması yapılır. Böyle detaylı yazıyorum ki, milyonluk reklam paraları havaya uçmasın diye.

Reklam teklifini duyan ünlü isimler basın danışmanları aracılığıyla hemen tanıdığı medya organlarına haber uçuruyorlarmış.

"Böyle bir teklif geldi ama kabul etmedik" diye.

Tabii hemen başlıkta "Ünlü oyuncuya 3 milyonluk teklif yapıldı" diye haberler çıkıyor.

Tüm gazete ve internetlerde bu haber çıkınca ünlü ismin basın danışmanı hemen medya raporlaması yapıp, reklam çekecek firmaya el altından gönderiyormuş.

"Daha reklam çekilmeden böyle dönüş oldu.

Çekilince gerisini siz düşünün" diye.

Böylelikle de işi kapıyorlarmış...