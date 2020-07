Ölmekten korkuyorum

Semra Güzel'in başı sapık takipçisiyle derde girdi. Başarılı oyuncu, "Beni kaçıracağını söylüyor.

Odamdan dışarı çıkamıyorum. Ölmekten korkuyorum" diyerek yardım istedi.

Kadına şiddetin gündemden düşmediği şu günlerde her ne kadar emniyet yetkilileri Türkiye genelinde her ihbarı değerlendirip önlemler almaya çalışsa da bir türlü önüne geçemiyoruz.Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı fiziki ve psikolojik şiddetin ortaya çıkması ile birlikte Bulutsuz gibi birçok kadın savcılığa suç duyurusunda bulunmak yerine sessiz kalmayı tercih ediyor. Neden? Çünkü korkuyorlar. Ölmekten korkuyorlar.

Pınar Gültekin gibi olmaktan korkuyorlar. Pınar Gültekin cinayeti aklıma geldikçe ürperiyorum. Hangi insanoğlu böyle bir vahşet yapabilirki.

Ama ben o caniye insan bile demiyorum.

Bunun gibi binlerce örnek yazabilirim.

Kadınlara susmayın diyorum. Sesinizi çıkartın ve her ne olursa olsun emniyet yetkililerine haber verin. Ve ben sizlere genç bir kıza uygulanan sapıklıktan, psikolojik şiddetten ve tehditten bahsetmek istiyorum.

En son Şevkat Yerimdar dizisinde rol alan güzel oyuncu Semra Güzel'in başı 1.5 yıldır sapık bir hayranı ile dertteymiş. Önceleri sosyal medyadan tacizler yapan bu sapık adam, daha sonra telefon numarasını bulup taciz ve tehdit etmeye başlamış. Tacizci, "Eğer benimle görüşmezsen seni evine gelir kaçırırım, benim olacaksın" gibi yüzlerce mesaj atıp taciz etmiş.



32 yaşındaki genç oyuncu, sapık takipçisinin 1.5 yıldır peşinde olduğunu bu mesajla belgeledi.

Ayrıca da sapık tacizci fake (sahte) hesaplardan güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını takip edip, gittiği mekanları arayıp Semra Güzel'i telefona çağırtıyor, "Seni izliyorum, seni kaçıracağım" deyip psikolojik şiddet uyguluyormuş. Ailesi İzmir'de yaşadığı için bir süre bu durumu saklayan Semra Güzel, psikolojisi bozulmaya başlayınca ailesine anlatmak zorunda kalmış. Telefonla konuştuğum Güzel, bu olayı duyduğumu ve detaylarını sorunca, telefonda ağlama krizine girdi. İnanın o an kendi kız kardeşim aklıma geldi. Genç bir kızın, kendi ayakları üstünde durmaya çalışan bir kadına uygulanan psikolojik şiddeti o an anlamış oldum. Şu an bile Semra Güzel'in hıçkırıkları kulağımdan gitmiyor.

Semra Güzel, bana telefon numarasını değiştirmeden önce atılmış iğrenç mesajları değişik sosyal medya hesaplarından atılmış, yazamayacağım yüzlerce mesajı gösterdi.

Okudukça benim bile tüylerim ürperdi. Ailesi ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunan ama hala yakalanamayan sapık yüzünden odasından dışarı çıkmıyormuş. Çünkü Semra Güzel, "Kaçırılmaktan korkuyorum, ölmekten korkuyorum" dedi. Böyle durumlara hassaslık gösteren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın genç bir kızın çığlığına kulak verip, en kısa sürede o sapığı yakalatacaklarından hiç şüphem yok…

BOĞAZ'IN İNCİSİ MÜSTESNA

Dünyaca ünlü isimler Türkiye'ye gelince Hotel Les Ottomans'ta kalır, İstanbul'un manzarasını izlerlerdi. Şimdilerde buranın bahçesinde Müstesna isimli bir bir ocakbaşı açıldı. Muhteşem manzarası, mezeleri ve kebabını çok beğendiğimi söyleyebilirim.

Saat 22.00'dan sonra Les Ottomans'ın ön tarafına geçip yine İstanbul manzarasına karşı loungebar tarzına geçiş yapılıyor ve eğlence gece yarısına devam ediyor. Gökhan Şafak, Mahmut Dalyaprak ve Hajer Tore'nin işletmeciliğini yaptığı Müstesna'ya bir uğrayın derim…