600 bin liralık peşinatlı ayrılık

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, ilişkilerini noktaladı. Ancak ikili evlerini ayırmadı. Güzel oyuncunun, Dalkılıç'ın senelik 600 bin liralık kirasını peşin verdiği villada yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

GÜZEL oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Erçel, sosyal medya hesabından Dalkılıç ile olan karelerini silerken, ünlü popçu ise sevgilisinin ayrılık açıklamasından sonra fotoğraflarını sildi. Şimdilerde ise işleri için Bodrum'da olan Dalkılıç'ın, Hande Erçel'in ailesini ziyaret ettiği kareler ortaya çıkınca da 'ayrılık yok' iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat Hande Erçel, sosyal medyada ilişkilerinin kesin kez bittiğini açıklayarak son noktayı koymuş oldu. Duyduğuma göre ayrılık kararı sonrası ikili, Çubuklu Vadi evlerinde birlikte yaşamaya devam ediyormuş. Hande Erçel, 'ayrıldık' dediği sevgilisi Murat Dalkılıç'ın evinde kalmaya devam ederek set çıkışı soluğu Çubuklu Vadi evlerinde alıyormuş. Yani ikili şimdilerde ayrılsa da aynı evde yaşamaya devam ediyormuş. Bu arada aylık 50 bin liraya oturdukları villalarının kirasını da Murat Dalkılıç, senelik olarak peşin ödemiş. 'Sen Çal Kapımı' isimli dizide Kerem Bürsin ile başrol oynayan ve Hande Erçel, dizinin reytiglerinin yüksek gelmesinden dolayı mutluluktan havalara uçarken, müzik çalışmalarının yanında animasyon şirketi olan Dalkılıç da 'Dollyphant' adlı çizgi film projesini hem Türkiye'de hem de Avrupa'da satmış...

Dalkılıç, Çubuklu Vadi'deki villanın kirasını senelik 600 bin lira vererek peşin ödemiş.

CORONAÇATI

Bu yazın en popüler yerlerinin başında Alaçatı geliyor... Neredeyse mekanlar ve beach'ler hınca hınç dolmuş durumda. Önceki gün de aralarında Şeyma Subaşı, Merve Boluğur, Önder Bekensir, Mehmet Eren ve Enis Çiftçi gibi onlarca kişinin buluştuğu partiye polis baskın düzenlemiş. Manastır Otel'e giden ekipler, gece saat 02.00 civarında baskın yaparak kişi başı 3 bin 250 lira ceza uygulamış. Partide olan Şeyma Subaşı ise polisleri görünce sırra kadem basmış.



İŞTE 'PARTİDE YOKTUM' DİYEN ŞEYMA!

Ceza yemekten kurtulmuş. Ertesi gün de partide olmadığını söylemiş. Ben de ufak bir araştırma yaptım. Ve Şeyma Subaşı'nın partideki videosunu buldum. Sizlerle de bu kareleri paylaşmak istedim…