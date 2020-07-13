Baba yatırım

CANER ERKİN'DEN KIZI MİHRAN İÇİN 10 MİLYONLUK YATIRIM



BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, 2017 yılında oyuncu Şükran Ovalı ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Mihran Ela isminde bir kız çocukları olmuştu. Bir zamanlar lüks hayatı ile gündeme gelen milli futbolcu, magazin sayfalarından düşmezken Şükran Ovalı ile evlendikten sonra magazinden uzak ve kariyerinde çıkışa geçmişti. Futbol hayatının yanında daha önceleri otel ve değişik iş kollarında yatırımlar yapan Erkin, bu kez yatırımlarını 2 yaşındaki kızı Mihran Ela için yapmış. Caner, çok ünlü bir inşaat şirketinin Çekmeköy'de bulunan projesinden tanesini 2.5 milyon liradan, 4 daire satın almış. 10 milyon lira verip daireleri alan Erkin ile Ovalı çifti, bu daireleri kızları Mihran Ela'nın geleceğine yatırım olarak düşünmüşler.

MESAFESİZ MAÇA KIZI



ÇİN'DE başlayan ve dünyaya hızla yayılan Coronavirüs belası, gün geçtikçe etkisini artırmaya devam ediyor. Türkiye dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri bu pandeminin etkilerini azaltmak için sıkı denetimler yapsa da bu pandeminin bulaşmasının önüne geçilemiyor. Çünkü yasaklar kalkıp hayatın normale döndüğünü sanan bazı kesimler eğlencelerinden geri kalmamak için sosyal mesafeyi hiçe sayıp pandeminin bulaşmasının yolunu açıyorlar. Çeşme'de sosyal mesafeye uymayan bazı beach ve mekanlara emniyet güçleri denetim yapsa da gördüğümüz kadarıyla etkili olmuyor. Sosyal medya paylaşımlarını da gördükçe zaten biteceğe de benzemiyor. Bu fotoğraf da 11 Temmuz Cumartesi günü Bodrum'un ünlü beachi Maça Kızı'na ait. Ne kimse sosyal mesafeye uyuyor ne de mekandan bir uyarı yapılıyor.

Eğlence uğruna ölümü göze almak buna denir sanırım.

ÇİFTLİK'TE SOSYETİK DÜĞÜN



CEMİYET hayatının tanınmış isimlerinden Ali Rıza Abdik, hayatını Tiryaki ailesinin kızları Hira Tiryaki ile birleştirdi. Düğün, pandemiden dolayı ertelendiği için geçtiğimiz hafta sonu Abdik'in aile çiftliği olan Çatalca'daki evlerinde yapıldı. Ali Rıza Abdik ve Hira Tiryaki ikilisi, hobileri olan ata binerken tanıştıkları için düğünlerinin çiftlikte olmalarına sevindikleri öğrenildi. Sosyal mesafeli düzene göre organize edilen düğün, pandemiden sonra sosyete dünyasından tanınmış ailelerin ilk düğünlerden biri oldu. Nikahı Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kıyarken, şahitler Temel- Yalçın Abdik, Hakan Şavaz, Cenk Birdal yaptı. Abdik'in damatlığı Şinasi Günaydın özel dikim olurken, Hira Tiryaki'nin gelinliği Alisse Nuera Haute Couture oldu. Yeni evli çift balayı için Bodrum'u seçerken Çatalca'da gerçekleşen düğün için Ali Rıza Abdik'de 1.5 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.