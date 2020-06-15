Yeditepe Konserleri müzik dünyasının can suyu oldu
Aylardır evlerinden dışarı çıkmayan sanatçıları, tekrar dinleme fırsatı yakaladık. Fakat bu konserlere tek sanatçı olarak ele alan vandal bir kesim Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen bu konserleri eleştirmeye başladı. "Yok efendim 30 milyon harcanmış, kendilerine yakın sanatçılar çıkartıyorlarmış.'' Bilip bilmeden ve araştırmadan, saçma sapan eleştirenler oldu. Bu acımasızca eleştiren kesim, bir sanatçının arkasında en az 15 kişi çalışan orkestradan, makyözünden, kıyafetçisine kadar onlarca emekçinin olduğunu unutuyor.
Bu konserlerin sanatçılar adına değil, bir sanatçının arkasından ekmek yiyen yüzlerce aile için yapıldığı unutmalılar. Her kesime verilen destek gibi Cumhurbaşkanlığımız tarafından sanat dünyasına da böyle bir can suyu verildi. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kamuoyuna şöyle bir açıklama geldi: "İstanbul Yeditepe Konserleri'nin 30 milyon liraya mal olduğu gibi ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız iddia, yalan ve çarpıtma ile algı operasyonu yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır" Bu arada T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından Haziran ayının sonuna kadar devam edecek.
SOSYETE BU İHANETİ KONUŞUYOR
CEMİYET hayatının tanınmış ailelerinden bir tanesinde sular durulmuyor. Bu çok ünlü ailede ihanet yüzünden şimdilerde kılıçlar çekilmiş durumda. Uzun süredir eşinin kendisini aldattığını düşünen sosyetik isim, kocasının peşine dedektif takmış. Uzun uğraşlar sonucunda da dedektifler hem fotoğraflı hem de belgeli bir şekilde kanıtları aldatılan sosyetik güzelin önüne koymuşlar. Bu belgeleri eşine göstermiş, aile karışmış fakat aldatan koca özür dilemek yerine ilişkisine devam etme kararı almış. Sosyetik işadamı bir adım daha ileri giderek sevgilisi olan esmer güzele hem Zincirlikuyu'nda bir rezidansta daire tutmuş, hem de o semte yakın bir yerde işyeri açmış.
Tabii adatılan eş ise şimdilerde her şeyden haberli de olsa, aldatıldığının duyulmaması için her şeyi deniyormuş.
Fakat olaylar o kadar hızlı geliyormuş ki neredeyse cemiyet hayatında duymayan kalmamış.
Sosyetik işadamı geçtiğimiz günlerde de Boğaz hattında bir otelde sevgilisi ile yemeğe gitmiş. Burada bulunan müşterilerden biri de bu anı görüntüleyip, aldatılan sosyetik güzele göndermiş. Tabii bu durum sosyetik güzel için bardağı taşıran son damla olmuş ama şimdilik beklemeyi tercih etmiş…
SOSYAL MEDYA MAGAZİNCİLİĞİNİ BIRAKIN
Geçtiğimiz gün Twitter'da yine altı doldurulmayacak bir aşk haberini okudum.
Yaklaşık 3 senedir oyuncu Tuba Büyüküstün ile mutlu bir birlikteliği olan Umut Evirgen'i bazı magazin sayfaları ve Twitter trolleri Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyormuş gibi göstermiş. Kanıt olarak da Farah Zeynep Abdullah'ın, Umut Evirgen'in Emirgan'daki mekanında Instagram hesabından story atmasını göstermişler.
İstanbul'un en popüler mekanlarından olan La Boom, benim de en sevdiğim mekanların başında geliyor. Her gittiğimde ben de buradan fotoğraf paylaşmayı çok seviyorum. Fakat buraya günde onlarca oyuncu ve popüler isim geliyor. Her biri sosyal medyasından fotoğraf atsa aşk haberleri mi yapılacak.
Yani bu olay sadece Evirgen'in de başına gelmiyor, birçok isim bu durumdan şikayetçi...
Ben artık sosyal medya yani klavye haberciliğine karşıyım, çünkü bu işe ömrünü vermiş yüzlerce gazetecinin adını kötüye çıkartıyorlar ve güvenirliliğimizi kaybettiriyorlar…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.