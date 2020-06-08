1 haftalık tatil için 1 ev parası
KARANTİNA süresince tüm Türkiye olarak neredeyse devletimizin koyduğu bütün kurallara uyarak evlerimizden dışarı çıkmadık. Yapılan test sayısına oranla pozitif vaka sayıları gün geçtikçe düştü ve normalleşme sürecine girmeye başladık. İşim gereği pandemi boyunca birçok ünlü isim ile telefonda bu durumları konuştuk.
Ünlü isimler tatil yapmak için şimdilerde rotayı Göcek ve Bodrum'a çevirmiş.
Kiminle konuşsam tekne ve motor yat fiyatlarından şikayet ediyor. Otellere gitmek istemeyen birçok kişi, tatil için tekne rezervasyonları yapmış.
Ve bu talep yüzünden fiyatlara öyle bir duruma gelmiş ki; teknede tatil yapmak istiyorsanız bir ev parasını gözden çıkarmanız gerekiyor… Minik iki kamaralı bir guletin günlük kirası 5 bin TL'den başlıyor; boyutu ve içerisinde bulunan özelliklere göre 150 bin TL'ye kadar çıkıyor… Yani anlayacağınız lüks bir teknede tatil yapmak istiyorsanız 1 milyon TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor… Bu arada Arda Turan'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a kadar birçok ünlünün de kendilerine ait yatlarında yaz aylarını geçireceğini söylemeden geçmeyeyim…
ALAÇATI'DA KİRALAR DÜŞTÜ
Geçtiğimiz gün iş dolasıyla İzmir Çeşme'ye gitmek durumunda kaldım.
Gelmişken Çeşme'nin ve Alaçatı'nın önemli mekanlarını gezip bir bakmak istedim.
Pandemi sürecinden dolayı mekanlar 100 gündür kapalı durumda. Tabii Alaçatı sokakları şimdilik bomboş.
Dükkanların yarısı, kiralık ilanları ile dolu. Kalabalıktan adım atamadığımız çarşı içinde de tek tük insan var. Bu durumun senelerce esnaflık yapmış kişileri oldukça üzdüğünü söyleyebilirim. 2020 yılından artık beklentilerinin olmadığını söyleyen işletme sahipleri, önümüzde sene için hazırlık yapacaklarını söylediler. Alaçatı Çarşı'da dükkan kiraları da geçtiğimiz yıl sezonluk 300 bin TL'den başlarken bu durum şimdilerde 100 bin TL'ye kadar kadar düşmüş.
Ama kiralayacak esnaf bulunamıyormuş.
1 AY ÖNCEDEN REZERVASYONLAR YAPILDI
Tabii hemen olumsuzluğa kapılmayın. Alaçatı'nın markalaşmış mekanları hazırlıklarını bitirmiş ve mekanlarında 'yüzde 30' kuralına uyarak işletmelerini açmışlar. Oturma düzenleri ve tek kullanımlık yeme içme malzemeleri ile bu sezonu atlatmanın planlarını yapıyorlar. Çeşme'de 3 mekanı olan Ferdi Baba, şimdilik Alaçatı Port ve Çeşme Marina'daki dükkanlarını açmış. Bir ay önceden de rezervasyonları yapılmış durumda. Mekan, pandemide bile rezervasyon almış. Alaçatı'nın içinde yer alan Limon Köyiçi de kapılarını açan mekanlardan. Yasin Becek, Turgay Işık ve Hasan Başkaya'nın sahibi olduğu Limon, şimdilik yüzde 30 kapasite ile hizmet veriyor.
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