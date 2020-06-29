Land Rover Discovery hatalı üretim mi?
ŞARKICI Alişan, eşi Buse Varol Tektaş, oğlu Burak ve dadıları Marianne ile birlikte İstanbul-İzmir otoyolunda trafik kazası geçirdi. Olayı duyar duymaz Alişan'ı aradım. Telefonu açar açmaz, "Ufuk çok kötü kaza geçirdik demesi ve ağlamaklı sesi şu an bile hala kulaklarımda yankılanıyor." 'Herkes iyi mi?' diye sorduğumda, "Allah'a şükür herkes iyi" demesi rahat bir nefes almamı sağladı...
Benim nikah şahidim, iyi bir dostum ve abim olan Alişan'ın iyi olduğunu söylemesi o an bana yetti... Bu arada geçtiğimiz gün de kazanın raporu ortaya çıktı.
"Alişan hız limitini aştı" diye haberler yapıldı... Hız limitinin 120 olduğu yolda, 150 kilometre hızla giderken takla attığı, cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı belirtildi. Öte yandan 124 metre fren izi ölçüldüğü de rapordaki bilgiler arasında yer alıyor. Bu raporları gören bazı kesimler Alişan'ı suçlar gibi haber yapmış... Fakat şunu bilmeliler, rapora ben de baktım.
Alişan'ın o hızda gittiği değil. Bariyere bu hızda çarpmış olabileceği yazıyor...
Alişan'ın kullandığı araba Land Rover Discovery marka, aracın Dünya'da aks kırılması yaşamış örnekleri var... Arabanın aks'ı kırılmasa bile lastiği ile ilgili bir sorun yaşanmış olabilir... Yani fabrikasyon bir hata olabilir.... Hemen suçu Alişan'a yıkan kesime Google yapın bir araştırın derim.
DERİN YATIRIM
Sosyetik güzel Derin Mermerci, iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. İstanbul Kartal'daki 8 daireye 8 milyon lira yatırdı
Cemiyet hayatının sevilen ismi Derin Mermerci, 6 yıllık eşi Cem Aydın'dan Mart 2019'da boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise iş insanı Murat Aslan gösterilmişti. Geçtiğimiz günde Marmaris'te sevgilisi Murat Aslan ve Cem Aydın'dan olan çocukları Lal ve Mina ile görüntülenen Mermerci, aşk hayatının yanında iş hayatına da hızlı bir giriş yaptı.
KENDİSİ SEÇTİ
ÇEŞİTLİ kollarda şirketlere yatırımlar yapan Derin Mermerci, Kartal'da bulunan ünlü bir inşaat firmasının projesinden 1 milyon liradan 8 tane daire almış... Bir firmadan 8 milyon alacağı olan Derin Mermerci, bunun karşılığında 8 milyon değerinde dairelerini bizzat gidip kendisi seçmiş...
Anlayacağınız sosyetik güzeli magazin sayfalarından sonra emlak sayfalarında da bol bol görebiliriz...
BUSE'NİN SANAT AŞKI KABARDI
Volkan Bahçekapılı ile mutlu bir evliliği olan Buse Terim, geçtiğimiz günlerde Ekrem Yalçındağ imzalı bir sanat eseri satın almış.
Terim'in sanat aşkını eşi Volkan Bahçekapılı'ya da aşıladığını duydum...
Buse Terim'in, yeni eseri ise yaklaşık 150 bin liraya mal olmuş... Geçtiğimiz günlerde bir kare paylaşan Buse Terim'in aldığı sanat eserini ise evinin merdivenlerinde bulunan duvar boşluğuna asarak sergilemesi dikkatlerden kaçmadı...
NİŞANTAŞI'NIN CABBAR'I
İŞLETMECİ Serkan Koca, Nişantaşı'nda Cabbar isminde bir ocakbaşı açtı... Pandemiye rağmen yatırım yapıp yıllar sonra kendi mekanını açan Koca'nın yeni yerine önceki gün uğrama fırsatı buldum... Ambiyansına hayran kaldım. Neredeyse tüm meze ve kebapların tadına bakma fırsatı buldum... Tabi böyle mekanların en önemlisi fiyatlarıdır. Diğer ocakbaşı fiyatlarına göre %25 daha ucuz diyebilirim. Helal olsun diyorum...
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