SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 3 altın kural

3 altın kural

LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

Tüm Yazıları
ltuzemen@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 4 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

SİSTEMLER, maç kazanmaz, stratejiler başarıyı getirir.

Morata transferinden sonra Okan Buruk planlarını 3-4-1-2 anlayışı üzerine yapacak. Çünkü Okan hoca ikili forvet oynamayı Osimhenİcardi ile birlikte denedi ve başarılı da oldu. Bu sistemin işlemesi için bana göre 3 temel kural var;

1-Savunmanın üçlüsünden birinin çok hızlı olması gerekir. Abdülkerim ve Kaan Ayhan hızlı değiller. Tek Sanchez yetmez. Defansa alınacak oyuncunun çok hızlı olması gerekir.

2-İki kanatta oynayacak oyuncuların hızı, çabukluğu ve orta becerileri mutlaka olmalıdır. Jelert daha çok savunmanın içinde kaldı, Sallai daha çok hücumu denedi ama final paslarında etkili değildi.

3-Forvet arkasında görev yapan oyuncu orta alana destek vermeli. Sadece hücum bölgelerinde görev yapmamalı.
Yani bu oyuncu savunma ve hücumu birlikte uygulamalı.

G.Saray erken golü bulmasına rağmen özellikle ilk yarı maçı koparacak pozisyonları üretemedi.

FARKI KORUMAK ÖNEMLİ
Çünkü oyunun lideri Sara yorgundu, bize ezberlettiği topla dikine hızlı hücumlarını fazlasıyla yapamadı. Ahmed Kutucu golünü attı ama iki tane de net pozisyonu harcadı. Kutucu'nun takım savunmasına daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Barış Alper girdikten sonra G.Saray biraz daha hücumda etkili olmaya başladı. Ama G.Saray'ın orta alanı fazla kontrol edememesi G.Antep'in cesaretle hücum yapmasına neden oldu. İlk yarıda iki kritik hata yapan Muslera 3 tane müthiş pozisyon kurtardı. G.Saray için bu maç tabela açısından önemliydi, yeni transferler ciddi katkı sağlayacaktır. Bu süreci G.Antep gibi bir deplasmanda geçip puan farkını koruması psikolojik açıdan önemlidir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Ara takıma yaramamış 05 Ocak 2025, Pazar Uyumları mükemmel 23 Aralık 2024, Pazartesi Altın yedek 17 Aralık 2024, Salı Fener’i baskı altına aldı 09 Aralık 2024, Pazartesi
Grammy Töreni’nde teşhir skandalı! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıya çırılçıplak çıktı
Grammy Töreni’nde teşhir skandalı
Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıda soyundu! İşte şoke eden çırılçıplak teşhir videosu!
Çırılçıplak şov! Grammy Töreni’nde teşhir skandalı!
Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!
F.Bahçe'den stoper ve sol bek bombası!
Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı
Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı