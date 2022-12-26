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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 26 Aralık 2022, Pazartesi

Değişiklikler takımı bozdu

G.SARAY'A liderlik hayırlı olsun. İki ruhlu bir Galatasaray izledik. İlk yarıda attığından fazlasını kaçırarak soyunma odasına giren Galatasaray, ikinci yarıda tanınmaz haldeydi. Temel neden değişikliklerdi. Okan hoca, iyi oynayan takıma fazla dokunmamalı.
Değişikliklerle takım kısaldı. Mehmet'in kafa golüne savunmada müdahale edecek oyuncu yoktu. Yusuf, Mata, özellikle Berkan girdikten sonra orta alan düştü.
Okan hocayı bir kez daha uyarıyorum;
Mata, Berkan, Yusuf, Galatasaray'ın olmazsa olmazı değil. Galatasaray'ın istikrarlı kadrosu oynayabildiği kadar sahada kalmalı. Sakatlık olmadığı sürece değişiklik yapılmamalı.
Eğer garantili skor avantajını ele geçirirse o zaman Okan Buruk her türlü değişikliği yapabilir. 10 dakikalık uzatmada taraftar takımla birlikte savunma yaptı. Panik üst düzeydeydi. Herkesin "Aman gol yemeyelim" şeklinde yüreği hop hop etti.
Bunlar olmazsa olmaz değil
Herkesin yüreği hop hop etti!

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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Değişiklikler takımı bozdu
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