G.SARAYLI oyuncular istekliydi, iyi çalıştılar, kazanma duygularını ön plana çıkardılar. Özellikli 2. yarıda rakibi ısıran, temaslı oyunda kolay yıkılmayan ve yılmayan Galatasaraylı oyuncular birlikte oynama alışkanlığının oturmaması yüzünden Trabzon kalesinde yarattıkları pozisyonda final yapamadılar. Galatasaraylı oyuncuların "Şablon oyun" anlayışına kavuşamamış olması belli bir düzen içinde birlikte hareket etmelerine engel oluyor. Yunus, Oliveria, Lucas bireysel hamlelerle ön plana çıkmak istiyor. Özellikle Oliveria top ayağındayken çok ağır hareket ediyor ve geç pas kullanıyor.
G.Saray'ın fizik gücü üst düzeyde olan Mertens'e ihtiyacı var. Henüz tam hazır olmayan Mertens hücumda ve orta alanda "Pas istasyonu"nda pas dağılımlarını akıllı yaptı.
Kaliteli ayakları olmasına rağmen Belçikalı yıldızın kendi hazırladığı ve atamadığı gol tamamen uzun mesafeli koşu sonrası yaptığı kötü vuruş yaşadığı yorgunluğa dayanıyor.
Galatasaray takım olma ritmini yakaladığında Mertens tekniği, aklı ve yaratıcılığıyla çok faydalı olacaktır. Seferoviç'teki durgunluk beni şaşırtıyor. İlk yarıda 3 kez ofsayta düşen ve rakip savunma önünde duvar olduğu pozisyonlarda tek top bile kazanamayan Seferoviç nasıl verimli hale gelecek? Seferoviç'in tek vuruş ustası olduğunu düşünürsek Galatasaray'ın kanat bindirmelerini çoğaltıp yerden etkili ortalar yapması gerekir. Galatasaray'da başta Muslera olmak üzere Nelsson ile Boey çok başarılıydı.
Özellikle sık eleştirdiğim Boey, Trabzonspor'un sol tarafından sürekli atağa kalktı. Boey bu istekli oyununu etkili ortalarla süslemeli.
Takım ritmini yakalayamadı!
G.SARAYLI oyuncular istekliydi, iyi çalıştılar, kazanma duygularını ön plana çıkardılar. Özellikli 2. yarıda rakibi ısıran, temaslı oyunda kolay yıkılmayan ve yılmayan Galatasaraylı oyuncular birlikte oynama alışkanlığının oturmaması yüzünden Trabzon kalesinde yarattıkları pozisyonda final yapamadılar. Galatasaraylı oyuncuların "Şablon oyun" anlayışına kavuşamamış olması belli bir düzen içinde birlikte hareket etmelerine engel oluyor. Yunus, Oliveria, Lucas bireysel hamlelerle ön plana çıkmak istiyor. Özellikle Oliveria top ayağındayken çok ağır hareket ediyor ve geç pas kullanıyor.
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