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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 05 Ocak 2023, Perşembe

Psikolojisi güçlü gidecek

ANKARAGÜCÜ galibiyetinin Galatasaray'a dört önemli etkeni var.
1- Geriden gelip maçı kazanmak.
2- Liderlik koltuğuna yeniden oturup Kadıköy'e psikolojik güçle gitmek. 3- IcardI, Oliveira, Boey, Torreira ve Kerem (71'de oyuna girdi) gibi 5 futbolcudan maça yoksun çıkmak. 4- Abdülkerim ve Mertens gibi sarı kart sınırındaki futbolcularla oynamak ve kart görmemek.

A.GÜCÜ KÜME DÜŞMEZ
Ankaragücü küme düşmez.
Defansı çok iyi, takım ayağa isabetli pası etkili oynuyor.
Ömer Erdoğan sistem kazandırmış, Mertens bir maestro gibi takımı yönetti. Gomis'in golünde verdiği pasın zarafeti göz kamaştırıcıydı. Berkan; pas hataları yapmasına rağmen sahanın her yerine bastı. Rashica mutlaka sağda oynamalı.
Barış Alper Kanatta değil, Gomis'e yakın santrfor gibi oynamalı.
Icardi'nin durumunu bilmiyorum ama Kadıköy'de Galatasaray takımı ideal kadrosuyla çıkacak. 3. yerli Okan hocanın elini zorlayacak.

Rashica sağda Barış ileride oynamalı
Kadıköy'e ideal kadro çıkar
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