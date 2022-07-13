KEREM ve Van Aanholt öfkeli oyuncular.
Rakipleriyle maçlarda yaşadıkları sorunları dün de idmanda yaşadılar. İdmanda pozisyon gereği bir sertlik oluşmuş ve belli ki Kerem'in canı yanmış ve tepki göstermiş...
Hollandalı da buna karşılık vermiş...
Burada önemli olan Galatasaray ve diğer oyuncuların araya girip kavganın büyümesini engellemeleridir.
Okan Buruk bu tür otoritesizliğin yeniden yaşanmaması için iki oyuncuyla konuşmalı ve barış yapmalarını sağlamalı.
Giresunspor maçında Marcao olayında mağdur durumundaki Kerem Aktürkoğlu'nun hareketlerinde daha tutarlı olması gerekir.
Bizden uyarması!
Otoritesizliğe izin verilmemeli
KEREM ve Van Aanholt öfkeli oyuncular.
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