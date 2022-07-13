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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 13 Temmuz 2022, Çarşamba

Otoritesizliğe izin verilmemeli

KEREM ve Van Aanholt öfkeli oyuncular.
Rakipleriyle maçlarda yaşadıkları sorunları dün de idmanda yaşadılar. İdmanda pozisyon gereği bir sertlik oluşmuş ve belli ki Kerem'in canı yanmış ve tepki göstermiş...
Hollandalı da buna karşılık vermiş...
Burada önemli olan Galatasaray ve diğer oyuncuların araya girip kavganın büyümesini engellemeleridir.
Okan Buruk bu tür otoritesizliğin yeniden yaşanmaması için iki oyuncuyla konuşmalı ve barış yapmalarını sağlamalı.
Giresunspor maçında Marcao olayında mağdur durumundaki Kerem Aktürkoğlu'nun hareketlerinde daha tutarlı olması gerekir.
Bizden uyarması!

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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Otoritesizliğe izin verilmemeli
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