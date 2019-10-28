Yüreği olan kazandı
İlk 20 dakikada önde basan Beşiktaş'a karşı Galatasaray kriz yaşadı. Umut, Lens ve Diaby'nin vuruşlarını Muslera önledi. Luyindama ile Marcao'nun arkasına atılan uzun toplara koşan Umut tehlike yarattı.
Şaşırdım; Galatasaray'dan az dinlenmesine rağmen Beşiktaş mücadele ve fizik güç olarak çok üstündü.
Nzonzi orta alanda ciddi pas hataları yaptı.
İKİ KİŞİLİK KOŞTULAR
Maç boyu sahanın her yerine basan, golü kovalayan Umut Nayir, Türkiye'nin en iyi orta yapan oyuncusu Caner'in ön direğe kestiği topu mükemmel bir kafa vuruşu ile ağlara yolladı. Galatasaraylı oyuncular lejyonerler gibi mücadele etti. Başta Atiba olmak üzere tüm Beşiktaşlılar yüreğini ortaya koyarak oynadı ve her futbolcu iki kişilik koştu. Sonuç olarak da yüreğini ortaya koyan taraf kazandı.
MAÇIN EN İYİSİ: UMUT
Canla başla oynadı. Şık bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Bir an önce toparlanması gerekiyor.
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