Bu kadroyla bu kadar

REAL Madrid gibi bir takıma karşı bir yarıda 4 tane net pozisyona girip gol atamıyorsan ağlamayacaksın.

Galatasaray, Brugge ve PSG maçlarında bulamadığı gol pozisyonlarını Real Madrid'e karşı yakaladı ve cömertçe harcadı. Seri'nin top kaybı sonrası Hazard-Benzema ikilisinin geliştirdiği pozisyonu Kroos gole dönüştürdü.

Galatasaraylı oyuncular, rakibe baskı yaptılar ve çoğu kez de topları kazandılar.

Ama doğru kullanamadılar.



ÜRETKENLİK YOK

Terim'in 3-5-2'den vazgeçip Donk'un yerine Feghouli'yi alması Galatasaray'ın daha fazla adamla hücuma çıkmasını sağladı ama Real de çok pozisyon buldu.

Galatasaray'ın kadrosunun Şampiyonlar Ligi'nde üretkenlik anlamında yetersiz. Artık yarış Brugge ile Avrupa'ya devam etmek adına olacaktır.

Galatasaraylı oyuncular Real'e karşı sergiledikleri mücadeleyi lige taşırlarsa zirve yarışı konusunda sıkıntı yaşamazlar.



MAÇIN EN İYİSİ: MUSLERA

Birbirinden önemli kurtarışlar yaptı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SERİ

Basit hatası mağlubiyeti hazırladı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın