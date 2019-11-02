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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 02 Kasım 2019, Cumartesi

Tabeladan kurtardı

GALATASARAY hala iyi oynamıyor. Taraftarlar "Bu takım maçı kazanır" rahatlığını yaşamıyor. Rizespor maçının kadrosu koşan ve mücadele eden oyunculardan kuruluydu. Kadroya bakıp ortaya çıkan Galatasaray fotoğrafını şöyle yorumlarım:
1-Koşu performansları ve mücadele yapıları yüksek oyuncularla iyi oyun adına kaliteyi tutturamıyorsun.
2-Pas kalitesi ve oyun aklı yüksek oyuncularla da topa hakim oluyorsun ama yeterince koşamadığın, dirençli olamadığın için rakibi pes ettiremiyorsun.

ÖMER DİRENÇ KATTI
G.Saray'ın keyif vermeyen oyununun temelinde kadro istikrarsızlığı var. Orta alana direnç katan Ömer hücuma da çok katkı sağladı ve Talbi'nin kendi kalesine attığı golün sert ortasını yaptı.
G.Saray için Rize maçı tabela açısından önemliydi.
Kaybedilecek 1 puan bile ciddi kriz yaratırdı.
Koşan ve mücadele eden yapısı ile ön plana çıkan Terim'in oyuncuları Rize'nin de yardımıyla 3 puanı aldı.

MAÇIN EN İYİSİ: ÖMER
G.Saray'ın oyununa dinamizm kattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TALBI
Kendi kalesine attığı gol pahalıya patladı.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Tabeladan kurtardı
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