Bugünkü
Takvim
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 19 Ekim 2019, Cumartesi

Nihayet Galatasaray!

SİVASSPOR kazanma adına hücumu düşünerek oynayınca keyifli, mücadele gücü yüksek, tempolu ve bol ataklı bir oyun izledik. Fatih Terim formaya aç oyuncuları ilk onbire koyunca, sezon başından bu yana göremediğimiz çok koşan ve önde baskı kuran Galatasaray'a nihayet tanık olduk. Galatasaray'ın tempolu oyunu, rakibe baskı yapması taraftarı da çok mutlu etti.
Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı.

BELHANDA KORKUYOR
Ömer Bayram orta alanda enerji santrali gibi oynadı.
Belhanda'nın sakatlık fobisi sürüyor ve korkarak oyunyor.
Galatasaray'ın kazandığı galibiyetten daha da önemlisi aç oyuncuların takım içinde yaratacağı rekabettir.
Bundan sonra bazı isimler kendilerini asla vazgeçilmez olarak göremeyecektir.
10 kişilik Sivasspor'dan iki gol yemesi Galatasaray'ın affedilemez hatasıydı.

MAÇIN EN İYİSİ: ANDONE
Maçı koparan isim oldu.

MAÇIN EN ÖTÜSÜ: FERNANDO
İlk 45'te varlığı ile yokluğu hissedilmedi

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Nihayet Galatasaray!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ