Nihayet Galatasaray!

SİVASSPOR kazanma adına hücumu düşünerek oynayınca keyifli, mücadele gücü yüksek, tempolu ve bol ataklı bir oyun izledik. Fatih Terim formaya aç oyuncuları ilk onbire koyunca, sezon başından bu yana göremediğimiz çok koşan ve önde baskı kuran Galatasaray'a nihayet tanık olduk. Galatasaray'ın tempolu oyunu, rakibe baskı yapması taraftarı da çok mutlu etti.

Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı.

BELHANDA KORKUYOR

Ömer Bayram orta alanda enerji santrali gibi oynadı.

Belhanda'nın sakatlık fobisi sürüyor ve korkarak oyunyor.

Galatasaray'ın kazandığı galibiyetten daha da önemlisi aç oyuncuların takım içinde yaratacağı rekabettir.

Bundan sonra bazı isimler kendilerini asla vazgeçilmez olarak göremeyecektir.

10 kişilik Sivasspor'dan iki gol yemesi Galatasaray'ın affedilemez hatasıydı.

MAÇIN EN İYİSİ: ANDONE

Maçı koparan isim oldu.

MAÇIN EN ÖTÜSÜ: FERNANDO

İlk 45'te varlığı ile yokluğu hissedilmedi