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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Şampiyonluk genlerinde var

HARRY Kewell G. Saray'da oynarken tarihe geçen şu sözü söylemişti: "Futbol Türkiye'de G.Saray'a karşı oynanan bir oyundur" G.Saray bu sezon, rakiplerinin başarılı olmaması için yarattığı algı operasyonuna rağmen tarihinin en önemli şampiyonluğuna imza attı.
Kupa koleksiyoneri Terim ile öğrencilerinin Başakşehir'e karşı 8 puan geriye düştükleri anda bile vazgeçmeyen, kazanma duyguları, inançları bu şampiyonlukta etken oldu.
Yeri geldi, hocası ve oyuncuları yüksek cezalar aldı, yeri geldi başkan Mustafa Cengiz'e 150 gün ceza kesildi.

ENGELLERİ AŞTILAR
Rakiplerinin algı operasyonu yetmezmiş gibi, camiadaki bazı kişiler yönetimi idari yönden ibra etmeyerek, resmen G.Saray takımına darbe vurmaya çalıştı.
Tüm bu olumsuzlukları başta Muslera olmak üzere, Feghouli, Onyekuru, Linnes, Fernando, Mariona, Luyindama, Marcao ve diğer tüm oyuncu grubu tekmeye kafa koydu. Yüreğiyle mücadele etti.
Ve şampiyonluğu tırnaklarıyla kazıyarak aldılar. G.Saray'ın genlerinde finalleri kazanma özelliği vardır.

MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
Attığı şık gol G.Saray'ı ateşledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: VISCA
Standardının altında kaldı.
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