Penaltı kararı doğru

G.SARAY-Akhisar maçları hiç kolay olmamıştır.

Özellikle Akhisar, G.Saray'a hep ters gelir, kompakt futbol felsefesini başarı ile uygular. Akhisar, kupa finaline Manu'yu önde tek bırakıp 1-9-1 taktiği ile oynadı.

Terim'in öğrencilerinin, Akhisar duvarını aşabilmek için iki planı olabilirdi: 1- Duran toplar, 2- Araya atılan final pasları. Her Galatasaray maçında mutlaka gol atan Manu, Selçuk'un kaptırdığı Güray'ın hücuma taşıyıp pasa dönüştürdüğü topu gol yaptı.

Galatasaraylı oyuncular, bir kez daha bu golle Akhisar'ın oyun tuzağına düştü.

Diagne kazanılan ilk penaltıyı ukala bir şeklide harcadı.

İNATÇI DIAGNE...

G.Saray, bu penaltı sonrası oyunun temposunu iyice yükseltti.

Diagne, defans arkasına yaptığı koşuda Lopes tarafından düşürüldü.

Hakem Arslanboğa, VAR'a gidip haklı bir penaltı verdi. Bu kez topun başına Sinan geçti, skora denge getirdi ama Lopes'in bile bile kendisini attırması, Akhisar'ı 10 kişi kalmasına neden oldu Selçuk'un çıkıp, Donk'un girmesi G.Saray orta sahasındaki bütün dağınıklığı topladı. Galatasaray son anlarda bulduğu iki golle kupayı kazanmasını bildi. Terim de koleksiyonuna bir kupa daha ekledi.



MAÇIN EN İYİSİ:

Sol kanatta arı gibi çalıştı. Maça damga vurdu

MAÇIN EN KÖTÜSÜ:

Amatörce bir kırmızı kart gördü.