Falcao sesleri takımı bozdu mu?

GALATASARAY 2014- 15, 2017-18, 2018-19 sezonlarında Hamza Hamzaoğlu ve Fatih Terim ile şampiyon olurken Bruma, Yasin, Rodrigues ve Onyekuru hızlı kanat hücumlarının yıldızlarıydı. Bu doğru model varken kanatlarda Babel- Jimmy Durmaz modeline geçilmesinin yanlış olduğunu hazırlık maçlarından itibaren görüyoruz.

Nzonzi'den sonra Falcao da takıma katılsa G.Saray rakip sahaya hızlı geçemediği ve yeni bir Onyekuru bulamadığı sürece pozisyon üretmekte çok zorlanır. Fernando gitti, Luyindama ile Marcao'nun sanki boyaları döküldü. Marcao'nun ikinci sarıdan atılması Rodellega'ya yakın oynamamasının ve doğru pozisyon almamasının sonucudur.

Eğer hakem, Babel'i ikinci sarıdan atsaydı Galatasaray, Denizli'de ağır bir skor alabilirdi.

Oyuncuların laubililiği, isteksizliği, coşkudan uzak futbollarının sebebini Terim araştırmalıdır. Kafamdaki soru şöyle diyor: Acaba Falcao'nun fazla gündeme gelmesi takımın dengelerini mi bozdu?

MAÇIN EN İYİSİ: RECEP NİYAZ

Galatasaray'ın dengesini bozan golü attı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MARCAO

Çok kötü bir hata yaptı. Takımı yaktı