MARCAO Galatasaray'a gelirken keşke yanında kendisi gibi güçlü bir santrfor getirseydi.
Eğer savunmada Marcao yerine yerli bir savunmacı oynasaydı Galatasaray teslim bayrağını çekerdi. Marcao top tekniği, kademe anlayışı, gelişigüzel pas vermemesiyle ve topu oyuna etkili sokmasıyla göz doldurdu.
Zorlu doğa koşullarında ve ağır zeminde sezonun ilk yarısında Galatasaray'da görmediğimiz fiziksel direnci Göztepe önünde gördük.
Çalışkanlığı ve hızıyla ön plana çıkan, Linnes'den etkili destek alan Onyekuru Galatasaray'ı sürekli hücuma taşıdı. Ancak gol vuruşu konusunda kararsız kaldı. Feghouli istekliydi.
SELÇUK ÇOK ÇALIŞTI
Galatasaray'ın 35 ile 45 dakika arasında kurduğu 10 dakikalık baskıda N'diaye, Feghouli, Sinan ve Onyekuru final vuruşlarını etkisiz yaptı. Selçuk İnan'ın ağır zeminde kaybolacağını düşündüm ama yanıldım. Selçuk, Onyekuru'yu sürekli Göztepe savunmasının arkasında topla buluşturdu.
Maicon'un takımı sabote edercesine yaptığı penaltı kaçmasa Galatasaray, maçı kaybedebilirdi. Mariano'nun ortasında Sinan'ın attığı fantastik gol Galatasaray'ın zirve yürüyüşünü sürdürmesini sağladı.
MAÇIN EN İYİSİ MARCAO
Savunmada çok başarılı bir oyun oynadı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ MAICON
Amatörce bir penaltı yaptırdı
Aslan’ın zirve yürüyüşü
MARCAO Galatasaray'a gelirken keşke yanında kendisi gibi güçlü bir santrfor getirseydi.
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