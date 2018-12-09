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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 09 Aralık 2018, Pazar

Büyük takıma yakışmıyor!

GALATASARAY'DA her hafta birileri çıkıp "Ben sorumsuz oyuncu olmak istiyorum" rolüne soyunuyor. Rize maçında başta Onyekuru olmak üzere Rodrigues laubalilik adına her şeyi yaptılar. Onyekuru'nun halı sahada oynar gibi topuk paslarını yapması, attığı gole rağmen Rodrigues'in kendisinden daha uygun arkadaşlarına gol pasları vermemesi tribünleri çıldırttı. Selçuk-Feghouli ikilisinin uyumlu ve pasa etkili pasa yönelik oyunları Galatasaray'ın ataklarında ciddi etkili oldu. Galatasaray için Nagatomo gerçekten çok değerli. Japon yıldız sadece savunma yapmıyor, hücuma katkı bulunurken çabukluğu ile defansın kademesine akıllı giriyor. Eren'e attırdığı gol öncesi mükemmel ortasının yanısıra yaptığı koşu çok doğruydu.

BÜYÜK PANİK VAR!
Büyük takım 2-0 öne geçtiği bir maçı artık kazanmalı.
Maalesef Galatasaray bu savunma zaaflarını yaşıyor. Golü yedikleri anda ciddi bir paniğe kapılıyorlar. Ben Terim'in yerinde olsaydım Ömer'i değil Maicon'u alırdım. Çünkü Ozan-Ahmet ikilisi hava toplarında ezildiler. Geçen sezon Galatasaray şampiyon olurken ikinci yarı evindeki maçları kazanmıştı.
Eğer skoru koruyamayıp, berabere kalırsanız şampiyonluk yolunda kendi bindiğiniz kesersiniz.

MAÇIN İYİSİ: NAGATOMO
Japon futbolcu canla başla savaştı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AHMET
Hava toplarında rakiplerine ezildi.
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