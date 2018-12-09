Büyük takıma yakışmıyor!
BÜYÜK PANİK VAR!
Büyük takım 2-0 öne geçtiği bir maçı artık kazanmalı.
Maalesef Galatasaray bu savunma zaaflarını yaşıyor. Golü yedikleri anda ciddi bir paniğe kapılıyorlar. Ben Terim'in yerinde olsaydım Ömer'i değil Maicon'u alırdım. Çünkü Ozan-Ahmet ikilisi hava toplarında ezildiler. Geçen sezon Galatasaray şampiyon olurken ikinci yarı evindeki maçları kazanmıştı.
Eğer skoru koruyamayıp, berabere kalırsanız şampiyonluk yolunda kendi bindiğiniz kesersiniz.
MAÇIN İYİSİ: NAGATOMO
Japon futbolcu canla başla savaştı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: AHMET
Hava toplarında rakiplerine ezildi.
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