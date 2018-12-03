Sorumsuz Eren!
VAR olmasaydı Cüneyt Çakır bir çok pozisyonda verdiği kararlarda geri adım atmamış olacaktı. Bir puanın bile kıymetli olduğunu 22 oyuncu arasında Eren Derdiyok anlamamış. İsviçre Milli Takımı'nda yıllarca santrfor oynayan bir oyuncu kör gözüne parmak sokar gibi böyle ucuz penaltı yapar mı ve takımını yakar mı? VAR uçanı kaçanı yakalıyor, Eren bunu biliyor, gol olmayacak vuruşu penaltıya döndürüyor. Ben, Fatih Terim'in yerinde olsaydım bu ucuz penaltıyı yapan Eren'i ibret olsun diye oyundan alırdım. Çünkü o Eren, Porto'ya gitmedi ve kritik derbide takımını yakan penaltıyı yaptı.
SADECE 25 DAKİKA
Galatasaray ilk 25 dakikalık süreçte Beşiktaş'ın ciddi baskısını hissetti. Ancak Ozan'ın direkten dönen vuruşundan sonra cesaretlenen Galatasaraylı oyuncular Beşiktaş'ın üzerine skoru değiştirmek için gitti. Ama kalitesizlik bir yerde Galatasaray'ı frenliyor.
Onyekuru çabuk ve hızlı bir oyuncu ama cılız ve güçsüz bacakları nedeni ile etkili şut atamıyor.
Nagatomo ve Mariano kanatlardan etkili ataklar yaptı. Ama Eren pozisyonlara hazırlıklı olmadığı için gol üretemedi.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Genç oyuncu arkadaşlarına göre iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EREN
Galatasaraylı Eren kötü bir maç çıkardı
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