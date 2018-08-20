Flaş adam
Genç Nijeryalı'nın çabukluğu, dar alandaki çalım becerisi ve geniş alanda sergileyeceği sürati en büyük silahları olmasına rağmen en önemlisi müthiş bir oyun aklı var.
Attığı gol topa vurmadan önce yaptığı çevre kontrolünün yanısıra zekasının bir ürünü. Golde Fernando gibi bir ustanın desteğini de alkışlamak gerekir.
Fatih Terim'in verdiği "kimse G.Saray'dan büyük değildir" mesajını Gomis artık anlamıştır.
ZAYIF HALKA STOPER
Onyekuru-Rodrigues- Belhanda, Emre Akbaba'nın hücumda pas istasyonu olacak Gomis'le oyun kaliteleri yükselir.
Gomis oynadığında rakip savunmanın dengesi bozuluyor.
Donk-Fernando ikilisi içeride birlikte oynamamalı. Galatasaray'ın temposu aşağı iniyor.
Emre Akbaba- Fernando birlikte oynadığında Melo-Selçuk ikilisinin skora yönelik üretimlerini göreceğiz. Galatasaray'ın şu anda en zayıf halkası savunmanın göbeği. Eğer savunmasını güçlendirmez ise her takım Göztepe gibi beceriksiz olmaz.
MAÇIN İYİSİ: ONYEKURU
Nijeryalı çok klas bir gole imza attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EREN
Oyunda kaldığı süre içinde etkisizdi.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Flaş adam
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