G.Saray’da sinyaller iyi
G.Saray'ın 3'üncü golünü atan Eren Derdiyok ile santrfor bölgesini istikrarlı bir şekilde ayakta tutması mümkün değil. Çok çalışan, rakiple boğuşan ve gücüyle oynayan Eren'in pas oyununa katkı sağlayacak yeterli tekniği yok.
G.Saray eğer bir golcü alacaksa bu oyuncunun "Pivot ve sprinter" özelliği olmalı.
GOLCÜ GEREKİYOR
Emre Akbaba'nın gelişiyle G.Saray'ın sadece pas kalitesi artmadı, oyuna hükmetme gücü de çoğaldı. Terim'in "Prensim" dediği ve inandığı Sinan Gümüş 3 golün de içinde vardı. Sinan daha özgür oynamalı... Terim'in ikinci yarı serbestlik tanıdığı Sinan G.Saray'ın farklı kazanmasını sağladı.
G.Saray'da Belhanda ile Emre Akbaba birlikte başarıyla oynadı. Ndiaye, G.Saray'da rekabeti yukarı taşıyacaktır.
Terim'in koşu kalitesi yüksek, pas becerisi güçlü bir takım oluşturduğunu görüyoruz.
Kaliteli bir golcü ve tekniği yüksek kaliteli bir stoper ile G.Saray orkestrası tamamlanır.
Bana göre; G.Saray'ın ilk golünde önce penaltı vardı, Cenk Ahmet topu elle düzeltti. Fernando'nun gol vuruşu öncesi Eren'in, Cenk Ahmet'e faulü vardı. VAR sistemi polemik yaratmayacak kararlara imza atmalı.
MAÇIN iYiSi SİNAN
Maçın en iyisi olan Sinan 3 golde de vardı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAYDAR
Alanyaspor kalecisi iyi gününde değildi
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- LEVENT TÜZEMEN
- G.Saray’da sinyaller iyi
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