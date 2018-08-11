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  1. Taraftarı için oynamalıydı
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi

Gomis’le barış şart

FATİH Terim'in, "Ben dahil hiç kimse G.Saray'dan daha büyük değildir" sözünün mesajı olarak Gomis, Feghouli ve Belhanda sezona kulübede oturarak başladı.
Eğer rakip Ankaragücü olmasaydı G.Saray kazanabilir miydi? Ankaragücü, uyumsuz, dengesiz haliyle bile G.Saray kalesinde ciddi pozisyonlar buldu. Galatasaray'ın sezonun ilk maçında dağınık bir Ankaragücü ile oynaması hem kazanmak hem de Terim'in operasyon yapabilme adına büyük şans oldu.

EREN AĞIR KALIYOR
Serdar Aziz yüreğiyle oynuyor.
Güzel bir gol atmasına rağmen pozisyon alma bilgisi yetersiz olduğu için rakibi hep kaçırıyor. El Kabir'in biri ofsayt olan iki golünde de Serdar pozisyon hatası yaptı. Terim bu zafiyete önlem almazsa her takım Ankaragücü gibi olmaz...
Gomis heybetiyle rakiplere korku salıyor ve mutlaka önlem aldırıyor. Terim'in oynatmamasını doğru buluyorum.
Gomis'le bir barış sağlanmalı.
Eren şık bir gol atmasına rağmen, ağır kalıyor. Rodrigues, Onyekuru hatta Sinan, Gomis ile oynadıklarında pas yapabilecekleri için daha verimli olur.
Not: Ercan Taner'i özlemişiz.
Kadife gibi anlatımıyla kulaklarımızın pasını sildi.
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