Yol Durumu
    Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
    • 06 Ağustos 2018, Pazartesi

    Taraftarı için oynamalıydı

    YUNANİSTAN'IN 2004'de Avrupa Şampiyonu olurken 'Geriye yaslan rakibi 25 metre de bekle sonra kontra atakla ya da duran topla 1 golle maçı kazan" politikası dünya futboluna büyük zarar verdi. Hücum futbolu oynamayı düşünen tüm takımlar zaman zaman kompakt oynayan takımlara kaybedebiliyor.
    Akhisar golü erken bulduktan sonra Eren'den golü yiyinceye kadar sonra tıpkı Yunanistan gibi oynadı.
    Belhanda, Feghouli ikilisi dar alanda etkisiz kalırken Rodrigues bir kez geniş alan buldu ve Dany tarafından indirildi.

    ​DANY ATILMALIYDI
    Dany'nin faulü çok net kırmızıydı. Ama Türk hakemin gururu Cüneyt Çakır, uyarılarla VAR'a gitmesine rağmen kırmızıyı gösteremedi.
    Galatasaray'da Gomis krizi sürüyor. Fransız golcü, çok isteksiz. Bu isteksizliği kaçırdığı penaltıya gelirken bile çok belliydi.
    Oynadığı hazırlık maçlarında gönülsüzlüğü ortadaydı.
    Ancak dün kupa finalinde parayı bir kenara koyup 17 bin Galatasaray taraftarı için en azından oynamalıydı.
    Akhisar, Galatasaray'ın gücünü bilerek kendi sistemiyle oynadı. Uzatmada da pozisyon vermedi. Süper Kupa'yı kazandı.

    MAÇIN İYİSİ: NAGATOMO
    Japon oyuncu çok enerjikti.

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GOMIS
    Sahada hayalet gibi gezindi.
    Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
    Diğer Yazıları Tüm Yazıları
    • ve ya
    LEVENT TÜZEMEN Tweetleri
    Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
    FOTO GALERİ