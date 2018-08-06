Taraftarı için oynamalıydı
Akhisar golü erken bulduktan sonra Eren'den golü yiyinceye kadar sonra tıpkı Yunanistan gibi oynadı.
Belhanda, Feghouli ikilisi dar alanda etkisiz kalırken Rodrigues bir kez geniş alan buldu ve Dany tarafından indirildi.
DANY ATILMALIYDI
Dany'nin faulü çok net kırmızıydı. Ama Türk hakemin gururu Cüneyt Çakır, uyarılarla VAR'a gitmesine rağmen kırmızıyı gösteremedi.
Galatasaray'da Gomis krizi sürüyor. Fransız golcü, çok isteksiz. Bu isteksizliği kaçırdığı penaltıya gelirken bile çok belliydi.
Oynadığı hazırlık maçlarında gönülsüzlüğü ortadaydı.
Ancak dün kupa finalinde parayı bir kenara koyup 17 bin Galatasaray taraftarı için en azından oynamalıydı.
Akhisar, Galatasaray'ın gücünü bilerek kendi sistemiyle oynadı. Uzatmada da pozisyon vermedi. Süper Kupa'yı kazandı.
MAÇIN İYİSİ: NAGATOMO
Japon oyuncu çok enerjikti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GOMIS
Sahada hayalet gibi gezindi.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Taraftarı için oynamalıydı
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