Yüreğinize sağlık
Sezon başında şampiyonluğa inanan Galatasaray taraftarları, yeni kurulan bir takımı kaybettikleri her maçtan sonra bile destekledi. Tudor'la şampiyonluğun kazanılmasının zor olduğuna inandıkları anda başkan Dursun Özbek ve yönetimine doğru bir hamle ile müthiş bir baskı kurarak göreve Fatih Terim'i getirtti.
Terim, kolları sıvadığı andan itibaren Florya'da kaybolan aile ortamını yeniden inşa etti. Galatasaray'da yaşanan başkan ve yönetim değişikliğine rağmen de teknik direktör Fatih Terim geri adım atmadı.
FATİH TERİM FARKI
Ekonomik zorlukları göğüsleyerek için N'Diaye'yi gönderilişine ses çıkarmadı sadece kiralık olarak Japon Nagatomo'yu getirtti.
Fatih Terim'in en büyük başarısı ise teknik direktör Tudor'un gözden çıkardığı futbolcuları yeniden kazanmak ve hedefe yöneltmek oldu.
Donk, performansı ve mükemmel profesyonellik anlayişi ile N'Diaye'yi aratmadı.
Tudor'un ''Devre arasında mutlaka gönderin" dediği Sinan Gümüş, Terim'in prensi olarak tarihi iki maçta 6 altın puan kazandırdı. Bu şampiyonlukta pay sahibi olan herkesin, emeğine, yüreğine sağlık.
MAÇIN iYiSi: GOMIS
Çok çalışkandı.
Şampiyonluk golünü attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SELÇUK
Göztepeli oyuncu çok kötüydü.
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- LEVENT TÜZEMEN
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