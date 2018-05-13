Hedefe 90 dakika

Galatasaray, müthiş bir futbol keyfi veren bir ilk yarı oynadı. Malatya, Türkiye'nin en kompakt futbol oynayan takımı ama Rodrigues'in hazırladığı, Gomis'in yalancı koşuyla destek verdiği pozisyonda Belhanda 30. saniyede golü atınca Malatya'nın "Galatasaray'ı önce durdururum, sonra kontrataklarla vururum" planı çöktü. Haftalardır Galatasaray'ın ele avuca sığmayan ve Fatih Terim'le müthiş bir yükselişe geçen Rodrigues, Gomis'e attırdığı golle Alex'i yakalamasını sağladı.

DONK MÜTHİŞTİ

Terim'in Ndiaye'nin gidişi sonrası, "Sana güveniyorum" dediği Donk, Galatasaray orta alanına dinamizm kazanırırken, rakiple top arasını vücudunu akıllı koyup Malatya ataklarına izin vermedi. Galatasaray taraftarı, şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak ediyor.

Maç boyu takımla beraber atağa kalktılar, güçlü ıslıklarla savunma duvarı ördüler. Galatasaray hedefine doğru yürüyor. Bir 90 dakika kaldı, camianın, teknik heyetin ve futbolcuların sakin ve sabırlı olmaları gerekir.

MAÇIN iYiSi RODRIGUES

Harika iki asistle maçı kazandıran isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MINA

Malatya'nın stoperi çok etkisizdi.