Öz güven kazandırdı
Trabzon'un içeride ve dışarıda Galatasaray'a ciddi bir üstünlüğü vardı. Ancak zihinsel olarak milli maç arasında mükemmel hazırlanmış bir Galatasaray takımı gözlemledim. Top Trabzon'dayken Galatasaraylı oyuncular, önde hemen baskı yaptılar. Topu kazanamayacaklarını anladıklarında da tüm oyuncular görev bölgelerine çok çabuk döndüler. Terim'in Florya'da yarattığı aile ortamı Türk Telekom'da sahaya mükemmel bir takım oyunu olarak yansıdı.
HEPSİ ÇOK İYİYDİ
Muslera'dan Gomis'e kadar her oyuncu çok dikkatliydi.
Pas hatası yapanlar oldu ama hiçbir oyuncu hata yapanı suçlamadığı gibi yardımına gidip o hatayı kapatmaya özen gösterdi.
Rıza hocanın hücum ağırlıklı kadrosu, "Ben de kazanmak istiyorum" anlamındaydı.
Erken gol Galatasaray'ın oyun temposunu eline geçirmesini sağladı.
Galatasaray'ın ikinci yarının hemen başında Trabzon'dan yediği baskıdan çıkmasını, Belhanda doğru top kullanımı, çevre kontrolü ve etkili paslar ile sağladı. Camia ve taraftar hatta futbolcular, ilk yarıda derbi kazanamadıkları için Trabzonspor maçına çıkarken hiç ürkek bir tavır sergilemediler.
Trabzon galibiyeti, Başakşehir ve Beşiktaş maçları için de ciddi bir öz güven olacaktır.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABDÜLKADİR
Genç yıldız ilk golde büyük hata yaptı
MAÇIN iYiSi GOMIS
Zorlu maçta golünü attı.
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- LEVENT TÜZEMEN
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