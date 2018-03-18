Muslera farkı
Ancak sahadaki oyun şekline bakınca iki takım da orta alanı kalabalık tutup savunma güvenliğini ön plana çıkardı.
Fernando oynayınca Maicon-Serdar Aziz ikilisi topu oyuna sokma görevini üstlenmedi. Ama Fenerbahçe'nin Topal-Souza-Ekici ile birlikte yaptığı baskılar Belhanda ve Selçuk'u hücuma organize etmelerini engelledi.
Galatasaray Rodrigues- Feghouli ile kanat bindirmelerini az yapmasına rağmen gol olabilecek pozisyonları da yarattı.
Özellikle ilk yarıda Feghouli'nin soldan bomboş depar atan Rodrigues'in önüne ayağındaki topu oynamayıp Gomis'e yaptığı pas doğru tercih değildi. Çünkü Rodrigues topla buluşsa Galatasaray devreyi galip bitirebilirdi. Fenerbahçe, Nagatomo'nun bölgesinden ilk yarı çok etkili ataklar yaptı.
GEÇİT VERMEDİ
Fenerbahçe'nin ataklarında Kadıköy'deki bence en iyi maçını oynayan Muslera, gol olabilecek pozisyonları doğru yer tutarak önledi.
Belhanda'nın etkisiz oyunu Galatasaray'ın hücumda üretken olmasına önledi.
Ancak ikinci yarı Rodrigues'in soldan geliştirdiği ataklarda şut ve pas tercihleri isabetsizdi. Galatasaray eğer oyunun son 10 dakikasında müthiş baskı yiyen Galatasaray derbiden eğer puan çıkardıysa bunu Muslera'ya borçludur. Uruguaylı kaleci bir libero gibi oynadı.
GİZLİ KAHRAMAN GOMİS
Gomis etkisiz gibi görünmesine rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle Skrtel-Neustadter ikilisini savunmaya hapsetti. Galatasaraylı oyuncular Tük Telekom'daki etkili pas yapma özelliklerini gereksiz telaş yaparak sahaya yansıtamadı. Oysa topa basıp oyunu soğutup Fenerbahçe baskısından kurtulmaları gerekirdi.
Bunun en büyük eksikliği takımın bir lideri olmamasıydı.
MAÇIN EN İYİSİ MUSLERA: G.Saray'a 1 puanı getiren isimdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA: Faslı futbolcu hücumda etkisiz kaldı.
- Haberler
- Yazarlar
- LEVENT TÜZEMEN
- Muslera farkı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Risk aldı ve kazandı 12 Mart 2018, Pazartesi SERGEN Yalçın görev yaptığı takımlarda çıktığı ilk maçlarda hep puan kazanmış. Sergen, Konyaspor'un başına geçince...
- Disiplinin eseri 04 Mart 2018, Pazar Galatasaray'ın farklı galibiyetini göklere çıkaracak halim yok. Karabük zaten düşmeyi kabullenmiş ve kadro planlamasını...
- Rodrigues sürüklüyor! 24 Şubat 2018, Cumartesi Türk Telekom'da G.Saraylı oyuncuların oynadığı coşkulu, istekli, bol pozisyonlu ve müthiş keyif veren futbol için...
- Özkahya böyle istedi 19 Şubat 2018, Pazartesi Türk Telekom'da 16 Aralık 2012'de Galatasaray- Fenerbahçe maçında Meireles'i oyundan attığı için ağır eleştiriler...
- Coşku, arzu ve istek 13 Şubat 2018, Salı GALATASARAYLI oyuncuların Antalya'ya karşı sergiledikleri coşkulu, arzulu, istekli, tempolu ve mücadele gücü yüksek...
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri