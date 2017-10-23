Yol Durumu
  1. Gomis varsa sorun yok
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi

Çakır ve Belhanda!

Derbide maalesef hakem Cüneyt Çakır ön plana çıktı. Galatasaraylı oyunculara Fernando hariç. gösterdiği tüm kartlar doğruydu.
Ama aynı cesareti Mariano'ya iki kez sert faul yapan Ozan Tufan'a gösteremedi.
İkili mücadelelerde tercih haklarını daha çok Fenerbahçe'den yana kullandı. Hasan Ali'nin elle oynadığı pozisyonda penaltıyı veremedi. Çakır maçı kendi oynamaya çalıştı.
Özellikle Galatasaraylı oyuncuları öfkelendirdi.
Fenerbahçe doğru bir oyunla Galatasaray'ın karşısına dikil- di. Janssen ile de iki net pozisyonu harcadı.

TAKIMINI YAKTI
At sahibine göre kişnermiş...
Galatasaraylı oyuncular 8 puan önde çıktıkları derbide maalesef zihinsel olarak sakin kalamadı.
Belhanda dışında Galatasaraylı tüm oyuncular mükemmel mücadele etti. Haftalardır etkisiz oynayan Belhanda, Galatasaray'ın Fenerbahçe üzerinde baskı kurduğu anlarda sarı kartı olmasına rağmen tıpkı Trabzonsporlu Sosa gibi davranıp, kendini attırdı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Tudor'un Belhanda'nın yerine Selçuk İnan'ı düşünmemesi büyük hataydı. Ayrıca Rodriguez olmadığı için atak yapamadı.
Galatasaray 10 kişilik bölümde öncelikle skoru korumaya ve derbiyi kaybetmemeye özen gösterdi.
Bu derbiye ihanet eden iki isim var: Biri Cüneyt Çakır, diğeri de Belhanda'dır.

MAÇIN iYiSi FERNANDO
G.Saraylı oyuncu görevini yaptı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA
Maçın tartışmasız en kötüsüydü.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar