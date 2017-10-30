Büyük hoca Tudor!
TUDOR'LA OLMAZ
Galatasaray taraftarları, bu Tudor'u geçen seneden beri eleştirdiğim için tepki gösteriyorlardı. Ben daha da büyük söylüyorum; Tudor'la Galatasaray asla şampiyon olamaz. Bu gidişle Tudor da Beşiktaş'ı çalıştıran vatandaşı Bilic gibi derbi kazanamadan Türkiye'den ayrılır. Tudor efendi, Galatasaray golü yedikten sonra Gomis-Selçuk ikilisini çıkarıp, Eren-Rodrigues ikilisini aldı. Bu takımın sezon başından beri gol yükünü Gomis çekti. Fransız yıldız, markaj altında oynadı, bir kez olsun gol yapabileceği pozisyon bulamadı. O zaman Eren girekcekse Gomis de oynayacak.
Sana gol lazımken Gomis mi oyundan çıkar?
YILDIZLARA TAKMIŞ
Malasef bu Tudor'da yıldız oyunculara karşı bir takıntı var. Geçen sezon Bruma-Snejder'e takmıştı kafayı şimdi Gomis'e taktı galiba. Çünkü çift forvet anlayışında Gomis, gol pozisyonları kesin bulurdu. Rodrigues girecekse de oyundan Selçuk-Tolga ikilisi çıkacak. Ama bunları düşünebilecek, hocalık refleksi yok.
İKİNCİ YARI AYNI 11 İLE ÇIKILIR MI!
G.Saray'ın Trabzon kalesinde iz bırakacak bir pozisyonu yoktu. İlk yarıda Mustafa Akbaş ve Okay isabetli vuruşları yapsaydı, G.Saray erken havlu atacaktı. Tudor'a soruyorum; takım pozisyon üretemiyor, bir şeyler yapmaya çalışan Feghouli oyundan aptalca atılıyor. 2. yarıya başlarken, bir hamle yapılmaz mı? G.Saray hücuma çıkamıyorsa, çıkar Selçuk'u koy Rodrigues'i.
MAÇIN EN İYİSİ YUSUF
Trabzonlu futbolcu çok iyi oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ FEGHOULI
Gereksiz yere oyundan atıld
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- LEVENT TÜZEMEN
- Büyük hoca Tudor!
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