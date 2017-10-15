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Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 15 Ekim 2017, Pazar

Gomis varsa sorun yok

TUDOR'UN ünlü İtalyan teknik adam Conte'ye hayran olduğunu biliyoruz.
Conte, Juventus'ta hocalık yaparken 3'lü savunma uyguluyordu.
Tudor da hep "3'lü savunma"yı uygulamak için fırsat kolluyor.
Galatasaray 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik alırken hep 4-3-2-1 sistemiyle oynadı. Türkiye'nin en iyi savunma yapan takımlarından Konyaspor'a karşı 3-5-2 oynamak Tudor'un yanlış tercihiydi.
Hele hele Eze- Fofana gibi iki çabuk ve hızlı hücumcuya karşı 3'lü savunma oynamak Galatasaray kalesinin sık tehlikeler yaşamasına neden oldu.

KAPTAN DÖKTÜRDÜ
İlk yarıda sadece Feghouli'nin kişisel becerisiyle attığı ve köşeye giden mükemmel şutu kaleci Serkan inanılmaz bir refleksle kurtardı. Rodrigues'in sakatlanıp çıkması, Selçuk İnan'ın girmesi kötü oyunu iyiye çevirdi ve Aslan bunun neticesinde maçı kopardı. Haftalardır gole susayan Gomis'in coşkulu hali Galatasaray'a itici güç oldu. Attığı iki golle de geceye damgasını vurdu. Belhanda da bir an önce Gomis'in hırsını örnek almalı.
Fernando, Galatasaray'ın iyi oyununun şifresidir. Tudor, Brezilyalı'yı artık savunma içine sokmamalıdır.
Savunmaya sırtı dönük oynadığında hem top kaptırıyor hem de o müthiş yeteneklerini kaybediyor.

MAÇIN EN İYİSİ GOMIS
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MAÇIN EN KÖTÜSÜ ALİ TURAN
Tecrübeli oyuncu basit hatalar yaptı.
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