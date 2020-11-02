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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 02 Kasım 2020, Pazartesi

3 puan önemli

SOUZA olmayınca, fark sadece Oğuzhan'ın oynaması değil, bütün orta sahanın yerleşimiydi.
Oğuzhan, Atiba'nın yerine geçerken, Atiba ve Dorukhan da değişmeli olarak 6 ve 8 numara oynayarak maça başladı. Geçen haftaki Larin planını gören Malatyaspor ise sağ bek Zeki'nin önüne Ahmet'i çekerek ek önlem almıştı. Oğuzhan geçen hafta Atiba'nın yaptığı gibi Larin'e yaklaşıyor, Dorukhan da içeri kaçan Ghezzal'ın boşalttığı sağ kanada kaçıyordu.
İlk 15 Dakika sonrası Beşiktaş oyun üstünlüğünü ele aldı.

FIRSATLARI TEPTİLER
BUNUN üzerine Malatyaspor ileride değil, orta sahada rakibini karşılamaya başladı. Zeki'nin iyi oyunu Larin planını bozunca, Rosier bindirme yapmayıp Ghezzal de sağdan etkili olamayınca, ilk yarıda Beşiktaş skor için sadece Aboubakar'ın ayaklarına bağlı kaldı. Rakibine ise kaleyi göstermedi. 2. Yarıda Ghezzal'in al da at pasında gol gelince Malatyaspor da ileri çıkmak zorunda kaldı. Boş alan bulan Beşiktaş;
Aboubakar, Ghazzel ve Larin'le yakaladığı fırsatları değerlendirseydi maçı koparacaktı. Beşiktaş geçen haftaya göre daha kötüydü çünkü rakibi sadece oynatmamak için oynuyordu.

MAÇIN EN İYİSİ VİDA
Defans göbeğini topladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABOUBAKAR
Eski gücünde değil.

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Haberler Yazarlar TAYFUN ER 3 puan önemli
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