Kaleci önemlidir!
Dorukhan ve Atiba aynı tip, düz ve 8 numara oyuncusu.
Souza, Elneny kalitesinde değil ama aynı işlevi görüyor. Souza ile başlanmaması ciddi bir hataydı. Larin'e top atılmadı, Aboubakar ve Oğuzhan kötüydü, Ghezzal sahanın en kötüsüydü, Rosier de ileri çıkmayınca Beşiktaş ileride çoğalamadı. İlk yarının özeti buydu. Rosier önündeki çakılı Ghezzal yüzünden hücuma çıkamıyor.
İspanya 2. Ligi'nden alınan Montero'da mesele gençlikse Atınç'ın ne günahı vardı? Kabahat Ersin'de değil, A takım oyuncu yetişme yeri değildir. Şans verirsin ama olmuyorsa ısrar edilmez. Beşiktaş'ın kalecisi Günay olmuyorsa, Ersin ve Utku hiç olmaz. Güven'e 4 top geldi 3'ünü kaybetti, ne denir başka… Souza girdi, takım toparlandı; Ghezzal çıktı, Rosier bindirme yapıp kesti ve beraberlik golü geldi. Vida'nın hatası, 10 kişi kalmak ve en önemlisi transfer yanlışları sonucu belirledi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 3 puan önemli 02 Kasım 2020, Pazartesi SOUZA olmayınca, fark sadece Oğuzhan'ın oynaması değil, bütün orta sahanın yerleşimiydi. Oğuzhan, Atiba'nın yerine...
- Diriliş Beşiktaş 27 Ekim 2020, Salı ÜÇ defansif orta sahayla maça çıkan Beşiktaş nasıl hücum organizasyonu yapacak derken sol açıkta oynayan Larin'in...
- Korkudan çorbaya 05 Ekim 2020, Pazartesi SüperLig seviyesinde bir stopere duracağı yeri öğretemezsin. Wellington gibi bilmeyeni de almazsın. Atınç satılmasın...
- Vaziyet kötü 28 Eylül 2020, Pazartesi İki takım da birbirlerine sadece el ense çeken pehlivanlar gibi oynarken, Antalyaspor gibi yapmayıp ileride basan...
- Atan ve tutan lazım 20 Eylül 2020, Pazar ANTALYASPOR topu Beşiktaş'a verip, rakibini kendi sahasında karşılamayı düşünmüş. Bundaki amaç da Beşiktaş'a boş...