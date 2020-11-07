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  • 07 Kasım 2020, Cumartesi

Kaleci önemlidir!

ZDE değeri anlaşılmayan, Arsenal'de direkt oynayan Elneny, Sosa'dan sonra Beşiktaş'ın geriden top çıkarma sorununu çözmüştü. O yokken de Ruiz topla çıkıyordu. Ön liberoda Atiba oynayınca Beşiktaş hem baskı yiyor hem de top çıkaramıyor.
Dorukhan ve Atiba aynı tip, düz ve 8 numara oyuncusu.
Souza, Elneny kalitesinde değil ama aynı işlevi görüyor. Souza ile başlanmaması ciddi bir hataydı. Larin'e top atılmadı, Aboubakar ve Oğuzhan kötüydü, Ghezzal sahanın en kötüsüydü, Rosier de ileri çıkmayınca Beşiktaş ileride çoğalamadı. İlk yarının özeti buydu. Rosier önündeki çakılı Ghezzal yüzünden hücuma çıkamıyor.
İspanya 2. Ligi'nden alınan Montero'da mesele gençlikse Atınç'ın ne günahı vardı? Kabahat Ersin'de değil, A takım oyuncu yetişme yeri değildir. Şans verirsin ama olmuyorsa ısrar edilmez. Beşiktaş'ın kalecisi Günay olmuyorsa, Ersin ve Utku hiç olmaz. Güven'e 4 top geldi 3'ünü kaybetti, ne denir başka… Souza girdi, takım toparlandı; Ghezzal çıktı, Rosier bindirme yapıp kesti ve beraberlik golü geldi. Vida'nın hatası, 10 kişi kalmak ve en önemlisi transfer yanlışları sonucu belirledi.

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