Diriliş Beşiktaş

ÜÇ defansif orta sahayla maça çıkan Beşiktaş nasıl hücum organizasyonu yapacak derken sol açıkta oynayan Larin'in üzerine kurgulanmış bir taktik çalışma gördük. Larin top almak için orta sahaya gelirken, Atiba da onun yerine kaçıyor ve Aboubakar da sola yanaşıyordu. Gol de tam çalışıldığı gibi geldi. Beşiktaş hücumda esas olarak sol kanadı kullanırken, ileri-geri koşan Larin de klasik sol açık değil adeta pas aktarma istasyonu seçilmiş. Larin böylece eski mevkiinden çok daha etkiliydi. Attığı gol de bonus oldu. Sergen Yalçın'ın planı tutunca 10 numarasız oynayan Beşiktaş hücumda Larin'le etkili oldu. Beşiktaş çok istekliydi; verilen ara takıma yaramış, yeni transferlerle de moral bulmuş. Zincirin en zayıf halkası ise kaleci. 3. gol sonrası maç fiilen bitmişti ama Beşiktaş 10 kişi kalınca Denizlispor moral buldu. Futbolcu ailenin çocuğu Ghezzal gençken kendisinden beklentiler çok yüksekti, umarız o çıkışı Beşiktaş'ta yapar. Rosier de hızlı, sert, kademeleri doğru ve iyi çıkıyor. Souza takımın bel kemiği. Beşiktaş'ın önümüzdeki maçları için önemli bir kayıp.

MAÇIN EN İYİSİ LARİN

Maçın sürpriz ve kilit ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DORUKHAN

Formsuzluğu halen devam ediyor.