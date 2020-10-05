Korkudan çorbaya

SüperLig seviyesinde bir stopere duracağı yeri öğretemezsin. Wellington gibi bilmeyeni de almazsın. Atınç satılmasın diye özel yazı yazan birisi olarak bu golü ve onun yerine yıllardır alınanları da görünce ancak kahrolursun.

İlk atakta gol yeme alışkanlığı varken, bu defans ve kaleciyle ancak şansın kalene gelenden daha fazla gol atmak olabilir. Souza 6, Atiba 8. Peki geçen haftanın en kötülerinden Dorukhan üstelik neden 10 numara? Üç defansif orta sahada topu kim taşıyacak; kim rakip eksiltecek, oyun kuracak ve forvete top atacak?

Geçen haftaki farklı yenilgiden sonra Sergen Yalçın, deplasmanda Real Madrid'e oynar gibi çıkmış. Nitekim dökülen Dorukhan çıktı ama geniş alan oyuncusu Mensah değil, boş alan bırakmayan rakip karşısında Adem veya Oğuzhan girmeliydi. Top alamadığı için etkisiz olan Aboubakar gol atma ihtimali olan tek futbolcuydu. Güven ve Larin'le forvet santrfor çorbaya döndü.

Tam maç gitti derken, Wellington'un çıkmasıyla sıkışık alanda becerikli Adem'in girmesi şans oldu. İki kişilik oynayan Souza tek hata yaptı, Gençlerbirliği laubalilikten 2. golü atamadı.